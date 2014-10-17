ABD, PYD ile doğrudan görüştüğünü açıkladı

ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Jen Psaki ve ABD Savunma Bakanlığı Pentagon Sözcüsü John Kirby, Dışişleri Bakanlığında ortak basın toplantısı düzenledikleri basın toplantısında, ABD öncülügündeki koalisyona Türkiye'nin katkılarının önemine işaret ederek, bu çabalarda Türkiye ile çalışacaklarını vurguladılar.

Kirby, bir soru üzerine, Türkiye’ye giden ABD Savunma Bakanlığından ekibin, ABD Avrupa Komutanlığı ve ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığından oluştuğunu ve Türkiye’deki temaslarını bugün tamamladıklarını ve geri dönmekte olduklarını bildirdi.

Ekibinin görüşmelerinin çok iyi geçtiğini belirten Kirby, Türkiye’nin koalisyona diğer katkılarını da ele aldıklarını ifade etti. Kirby, görüşmenin sonuçlarına yönelik henüz açıklama olmadığını söyleyen Kirby, “Türkiye’nin müttefikimiz olduğu ve bu çabalarda birlikte çalışacağımız şüphe götürmez. Koalisyondaki diğer 60’dan fazla ülkeyle yaptığımız gibi, Türkiye de katkılarının ne olacağına kendi karar vermeli, bunu kendileri açıklamalı. Onlar kararın karar vermesi gerekiyor, biz de buna saygı göstereceğiz ama görüşmeler olumluydu” dedi.

'Tampon bölge konuşmaya açık'

Kirby, bir soru üzerine, Türkiye ile tampon bölge konusunu konuşmaya istekli olmaya devam edeceklerini ancak şu anda bu yönde aktif bir askeri planları bulunmadığını söyledi. Kirby, “Ancak bu, bu konuyu konuşmaya açık ve istekli olmadığımız anlamına gelmiyor” ifadesini kullandı.

Türkiye’den Kobani bağlamında askeri bir destek bekleyip beklemediklerine yönelik soru üzerine Kirby, “Türkiye’nin IŞİD’e karşı mücadeleye birçok yönden yardımcı olabileceğini her zaman söyledik. Ne yapmak istedikleri ve yapacaklarına yönelik neleri söylemek istediklerinin kararı Türklere bağlı. Koalisyon partnerlerimizle görüşmelerimize elimizde spesifik istek listesiyle gitmiyoruz. Bu isteğe dayanan koalisyona uygun değil” dedi.

İncirlik üssü görüşmeleri sadece askeri değil

İncirlik üssüne yönelik soru üzerine Psaki, Türkiye ile görüşmelerin sadece askeri alanda olmadığını vurgulayarak, “Türkiye adımlar attı, 170 binden fazla mülteciyi kabul etti. İnsani yardımlar sağlıyor. Bunlar önemli. Eğitim ve ekipman programına ev sahipliğini kabul ettiler. Dolayısıyla görüşmeler devam ediyor. Hatırlatmak isterim ki Türkiye, koalisyon içi çok yararlı ve verimli olan birçok adımlar atıyor” diye konuştu.

Psaki, başka bir soru üzerine, eğitim ve ekipman programını anımsatarak, Suriyeli ılımlı muhaliflerin askeri kapasitelerini geliştirmeye ve artırmaya odaklandıklarını söyledi.

Bu konuda yapılması gereken çok şey olduğunu dile getiren Psaki, “Sonuçta sahada (Suriyeli muhaliflerden oluşan) bir kara gücü, birlik olacak. Eğer bunu yapabilirsek, Türkiye ve diğer birçok ülkeyle siyasi çözüm noktasında aynı amacı paylaşıyoruz. (Askeri güçlerini) artırmak masada bulunmalarına ve siyasi sürece doğru müzakere edebilmelerine yardım edecek” dedi.

PYD ile kısa bir doğrudan temasımız oldu

Jen Psaki, PYD ile geçen hafta doğrudan kısa bir görüşmelerinin olduğunu belirterek, “PKK ile bazı PYD üyeleri arasındaki bir takım bağlantıların farkındayız. PKK hakkında uzun süredir taşıdığımız aynı kaygıya sahibiz. PKK’yı terörist organizasyon listemizde tutmamız noktasında pozisyonumuzda bir değişiklik yok” dedi.

Psaki bir soru üzerine, PYD ile bazı dönemlerde aracılar yoluyla görüşmelerinin olduğunu, ancak geçen hafta doğrudan görüştüklerini bildirdi. Bunun bölge dışında yapıldığını ifade eden Psaki, Dışişleri Bakanlığı yetkilisince yürütülen kısa bir görüşme olduğunu bildirdi.

Bu toplantının askeri yönünün olup olmadığına yönelik soru üzerine de Psaki, “Hayır” yanıtını verdi.