T24 LogoT24 Logo
Dünya

Putin'in “Yabancı güçler Suriye'den çıkmalı” sözlerine açıklama geldi: Türkiye de dahil

Putin'in Suriye Özel Temsilcisi: Bu yabancı kontenjan Amerikalılar, Türkler, elbette ki Hizbullah ve İranlılar'dan oluşuyor

19 Mayıs 2018 21:07

Rusya’nın Soçi kentinde Suriyeli mevkidaşı Beşar Esad’la yaptığı görüşme sonrası “Yabancı silahlı güçler Suriye topraklarından çıkacaktır" dediği kaydedilen  Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in sözlerine dair açıklama geldi. Putin'in Suriye Özel Temsilcisi Aleksandr Lavrentyev, ABD, Türkiye ve Hizbullah dahil olmak üzere tüm yabancı askeri kontenjanın Suriye’den ayrılması gerektiğini belirtti.

Sputnik Türkiye’de yer alan habere göre, basın mensuplarına konuyla ilgili açıklamalarda bulunan Lavrentyev, "Suriye topraklarında kontenjanı bulunan tüm yabancı askeri birliklerin ayrılması gerekiyor. Bu yabancı kontenjan Amerikalılar, Türkler, elbette ki Hizbullah ve İranlılar'dan oluşuyor" diye konuştu.

Rusya'nın iki üssü kalacak

Rusya'nın Suriye'de askeri kontenjanının söz konusu olmadığını söyleyen Lavrentyev, "Orada 2 üssümüzün dışında herhangi bir şey yok. Durum istikrara kavuştukça orada doğal olarak 2 üssümüz kalacak, bunun dışında elimizde farklı bir kontenjan bulunmuyor" ifadelerini kullandı.

Putin, Soçi’de Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad ile gerçekleştirdiği görüşmede, “Suriye ordusunun terörle mücadeledeki önemli zaferler ve başarı ve politik sürecin daha aktif aşamaya geçişi ile ilgili olarak yabancı ülkelerin silahlı güçlerinin Suriye topraklarından çıkarılması gerektiğini düşünüyoruz” demişti.

ETİKETLER

vladimir putinaleksandr lavrentyevsuriyeyabancı güçleraskertürkiye

İlgili Haberler

Esad'la görüşen Putin: Yabancı güçler Suriye topraklarından çıkmalı

Kremlin'den yapılan açıklamada, 'yabancı güçlerin' hangileri olduğu belirtilmedi

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24