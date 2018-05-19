Putin'in “Yabancı güçler Suriye'den çıkmalı” sözlerine açıklama geldi: Türkiye de dahil

Rusya’nın Soçi kentinde Suriyeli mevkidaşı Beşar Esad’la yaptığı görüşme sonrası “Yabancı silahlı güçler Suriye topraklarından çıkacaktır" dediği kaydedilen Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in sözlerine dair açıklama geldi. Putin'in Suriye Özel Temsilcisi Aleksandr Lavrentyev, ABD, Türkiye ve Hizbullah dahil olmak üzere tüm yabancı askeri kontenjanın Suriye’den ayrılması gerektiğini belirtti.

Sputnik Türkiye’de yer alan habere göre, basın mensuplarına konuyla ilgili açıklamalarda bulunan Lavrentyev, "Suriye topraklarında kontenjanı bulunan tüm yabancı askeri birliklerin ayrılması gerekiyor. Bu yabancı kontenjan Amerikalılar, Türkler, elbette ki Hizbullah ve İranlılar'dan oluşuyor" diye konuştu.

Rusya'nın iki üssü kalacak

Rusya'nın Suriye'de askeri kontenjanının söz konusu olmadığını söyleyen Lavrentyev, "Orada 2 üssümüzün dışında herhangi bir şey yok. Durum istikrara kavuştukça orada doğal olarak 2 üssümüz kalacak, bunun dışında elimizde farklı bir kontenjan bulunmuyor" ifadelerini kullandı.

Putin, Soçi’de Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad ile gerçekleştirdiği görüşmede, “Suriye ordusunun terörle mücadeledeki önemli zaferler ve başarı ve politik sürecin daha aktif aşamaya geçişi ile ilgili olarak yabancı ülkelerin silahlı güçlerinin Suriye topraklarından çıkarılması gerektiğini düşünüyoruz” demişti.