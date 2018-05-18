Esad'la görüşen Putin: Yabancı güçler Suriye topraklarından çıkmalı

Rusya’nın Soçi kentinde Suriyeli mevkidaşı Beşar Esad’la bir araya gelen Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, "Suriye hükümetinin teröristlerle mücadelede başarısının ardından geniş kapsamlı bir siyasi sürecin başlaması için koşullar hazır" açıklamasını yaptı. Görüşmeye dair Kremlin’den yapılan açıklamada da Putin'in "Siyasi sürecin başlamasının ardından yabancı silahlı güçler Suriye topraklarından çıkacaktır" dediği kaydedildi.

Son olarak Aralık ayında Suriye’nin Lazkiye kentinde bir araya gelen Putin ve Esad görüşmesinin ardından konuşan Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, liderlerin Suriye’deki terörle mücadeledeki son durumu değerlendirdiklerini belirterek, Rusya Devlet Başkanı’nın mevkidaşına "Siyasi sürecin başlamasının ardından yabancı silahlı güçler Suriye topraklarından çıkacaktır" dediğini aktardı. Açıklamada yabancı güçlerin hangileri olduğu belirtilmedi.

Suriye Devlet Başkanı Esad ise Putin ile görüşmesi hakkında "Siyasi süreci ele aldık ve BM ile birlikte çalışacak anayasa komisyonu için adaylar seçeceğiz" dedi. Esad Suriye'ye istikrarın geldiğini ve bunun "bir süre önce başlatılan siyasi sürece kapı açtığını" ifade etti. Esad şöyle devam etti:

"Bu kolay olmayacak çünkü biliyoruz ki bazı ülkeler Suriye'ye istikrarın gelmesini istemiyor. Fakat sizinle, diğer ortaklarımız ve dostlarımızla barış sürecinde güçlü bir ilerleme sağlayacağız. Askeri başarılarımız sayesinde ülkedeki durumu normalleştiriyoruz ve vatandaşlarımızın geri dönmesinin önünü açmaya çalışıyoruz.”