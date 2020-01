Putin’in telefonu Türkiye’de satışa çıktı

Putin’in yurt dışı temaslarında devamlı elinde taşıyıp tanıtımını yaptığı Rus yapımı akıllı cep YotaPhone 2, Türkiye’de satışa çıktı.

Rusya ile Türkiye arasında son dönemde yaşanan siyasi gerilime karşın, Rus yapımı cep telefonu Türkiye pazarına giriyor.



Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in yurt dışı temaslarında devamlı elinde taşıyıp tanıtımını yaptığı akıllı cep telefonu YotaPhone 2, dün itibariyle Türkiye’de satışa sunuldu. Türkiye’de 1.999 TL fiyatla satışa çıkan akıllı telefonu, Vodafone ve belirli Media Markt şubelerinden satın almak mümkün olacak.



Telefon ve e-kitap



Çift ekran özelliği bulunan telefon, Rusya’nın gururu olarak görülüyor. YotaPhone 2’nin, 5 inç’lik ilk ekranı renkli AMOLED. Devamlı açık olan arka ekranı ise e-mürekkep teknolojisine sahip. Siyah beyaz ve her zaman açık. Telefonun bir ekranı normal telefon fonksiyonları için ikinci ekranı ise e-kitap okuyucusu olarak kullanılıyor.

E-mürekkeple çalışan arka ekran, ana ekrandan daha az enerji tüketiyor. Arama yapma, SMS, e-posta gibi temel fonksiyonlarla üç gün şarj etmeden kullanılabiliyor.



Yota Devices Ortadoğu ve Afrika Başkan Yardımcısı Abdul Karim Sawan, YotaPhone 2’nin akıllı telefon ve e-okuyucunun özelliklerini birleştirdiğini belirterek, “Okumayı günlük hayatının bir parçası haline getirmiş insanlara her yerde okuma kolaylığı sağlıyor. Türkiye, her zaman şaşırtan yeniliklere öncülük eden Yota Devices için potansiyeli çok yüksek ve değerli bir pazar. YotaPhone ile yeniliklere açık ve duyarlı Türk kullanıcılar arasında harika bir uyum olduğuna inanıyorum” dedi.



Az enerji tüketiyor



Android işletim sistemini kullanan YotaPhone 2’nin önemli bir özelliği ise ‘her zaman açık ekran’ı. Ancak az enerji harcıyor. Yota Enerji teknolojisi, pil ömrünü iki katına kadar uzatabilliyor. YotaPhone 2, Yota Mirror özelliğiyle ekran kilidini açmaya gerek kalmadan navigasyon, e-posta ve sosyal medya bildirimleri gibi bilgileri ikinci ekrana taşıyarak sürekli görünürlük de kazandırıyor. Yota Snap’la barkod ve uçuş kartı bilgileri de her zaman el altında.



İki yıl önce çıkarıldı



Yota Devices, akıllı telefon, phablet ve router üretimi yapan bir firma. 2009 yılından beri 4 milyondan fazla 4G özelliğine sahip cihaz sattı. YotaPhone, çift ekranda bu alanda dünyadaki ilk modellerden biri. YotaPhone, ilk olarak Aralık 2013 yılında Rusya, Avrupa ve Ortadoğu’da belirli pazarlarda satışa çıktı. YotaPhone, Rusya merkezli olsa da Almanya, Kanada’da da ofisleri bulunuyor.



8 mp’lik kamera

YotaPhone 2’nin teknik özellikleri şöyle:

5 inç ana ekran

4.7 inç e-mürekkep ekran

Android 5.0

2.2 GHz işlemci

2 GB Ram

32 GB dahili depolama kapasitesi

Kablosuz şarj desteği

2.500 mAh batarya

Bluetooth ve NFC

2 MP ön ve 8 MP arka kamera

3 gün pil ömrü

145 gram ağırlık

Az enerji harcıyor



Hızlı internet kampanyası



