T24 LogoT24 Logo
Bilim / Teknoloji

Putin’in telefonu Türkiye’de satışa çıktı

Rus yapımı YotaPhone 2 Türkiye’de 1.999 lira fiyatla satışa çıktı

15 Aralık 2015 10:28

Putin’in yurt dışı temaslarında devamlı elinde taşıyıp tanıtımını yaptığı Rus yapımı akıllı cep YotaPhone 2, Türkiye’de satışa çıktı.

Rusya ile Türkiye arasında son dönemde yaşanan siyasi gerilime karşın, Rus yapımı cep telefonu Türkiye pazarına giriyor.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in yurt dışı temaslarında devamlı elinde taşıyıp tanıtımını yaptığı akıllı cep telefonu YotaPhone 2, dün itibariyle Türkiye’de satışa sunuldu. Türkiye’de 1.999 TL fiyatla satışa çıkan akıllı telefonu, Vodafone ve belirli Media Markt şubelerinden satın almak mümkün olacak.

Telefon ve e-kitap

Çift ekran özelliği bulunan telefon, Rusya’nın gururu olarak görülüyor. YotaPhone 2’nin, 5 inç’lik ilk ekranı renkli AMOLED. Devamlı açık olan arka ekranı ise e-mürekkep teknolojisine sahip. Siyah beyaz ve her zaman açık. Telefonun bir ekranı normal telefon fonksiyonları için ikinci ekranı ise e-kitap okuyucusu olarak kullanılıyor.
E-mürekkeple çalışan arka ekran, ana ekrandan daha az enerji tüketiyor. Arama yapma, SMS, e-posta gibi temel fonksiyonlarla üç gün şarj etmeden kullanılabiliyor. 

Yota Devices Ortadoğu ve Afrika Başkan Yardımcısı Abdul Karim Sawan, YotaPhone 2’nin akıllı telefon ve e-okuyucunun özelliklerini birleştirdiğini belirterek, “Okumayı günlük hayatının bir parçası haline getirmiş insanlara her yerde okuma kolaylığı sağlıyor. Türkiye, her zaman şaşırtan yeniliklere öncülük eden Yota Devices için potansiyeli çok yüksek ve değerli bir pazar. YotaPhone ile yeniliklere açık ve duyarlı Türk kullanıcılar arasında harika bir uyum olduğuna inanıyorum” dedi.

Az enerji tüketiyor

Android işletim sistemini kullanan YotaPhone 2’nin önemli bir özelliği ise ‘her zaman açık ekran’ı. Ancak az enerji harcıyor. Yota Enerji teknolojisi, pil ömrünü iki katına kadar uzatabilliyor. YotaPhone 2, Yota Mirror özelliğiyle ekran kilidini açmaya gerek kalmadan navigasyon, e-posta ve sosyal medya bildirimleri gibi bilgileri ikinci ekrana taşıyarak sürekli görünürlük de kazandırıyor. Yota Snap’la barkod ve uçuş kartı bilgileri de her zaman el altında.
 
İki yıl önce çıkarıldı

Yota Devices, akıllı telefon, phablet ve router üretimi yapan bir firma. 2009 yılından beri 4 milyondan fazla 4G özelliğine sahip cihaz sattı. YotaPhone, çift ekranda bu alanda dünyadaki ilk modellerden biri. YotaPhone, ilk olarak Aralık 2013 yılında Rusya, Avrupa ve Ortadoğu’da belirli pazarlarda satışa çıktı. YotaPhone, Rusya merkezli olsa da Almanya, Kanada’da da ofisleri bulunuyor.
 
8 mp’lik kamera
YotaPhone 2’nin teknik özellikleri şöyle:
 5 inç ana ekran
 4.7 inç e-mürekkep ekran
 Android 5.0 
 2.2 GHz işlemci 
 2 GB Ram
 32 GB dahili depolama kapasitesi
 Kablosuz şarj desteği
 2.500 mAh batarya
 Bluetooth ve NFC
 2 MP ön ve 8 MP arka kamera
 3 gün pil ömrü 
 145 gram ağırlık
 Az enerji harcıyor
 
Hızlı internet kampanyası

Açıklamada, “Projenin detayları belirlenmemiş olmakla birlikte, bir sözleşme akdedildiği takdirde, bu kapsamda üretilecek ürünler, Telefonica’nın İspanya’da gerçekleştireceği kampanya kapsamında belirli süre boyunca yüksek hızlı internet servisleriyle birlikte müşterilerine sunulacaktır. Üretilecek televizyonların lansmanı 14 Aralık’ta yapılacaktır” denildi.

ETİKETLER

putintelefontürkiyesatışa çıktıyotaphone 2

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya lideri Putin’le görüşen Cumhurbaşkanı Erdoğan Libya’da frene bastı...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Oyuncu Halil Ergün'den Soylu'ya tepki:Yaşamı ve yaşatmayı seçen sanatçıların hedef...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Deve krizi: Her şey Avustralya'ya 24 deve getirilmesiyle başladı...

Sabah yazarından ‘bekârlık’ vergisi önerisi: Çocuk yapma, kedi sev, dizi...

Hakan Şükür ABD'de Uber şoförü oldu ...

Şarkıcı Akon resmi olarak kendi şehrini kurdu; para birimi 'Akoin'...

5 belediye başkanı AKP'ye katıldı...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24