Putin'in sözcüsünden 'soykırım' açıklaması: Putin, 1915 olayları hakkında soykırım tanımı yapmadı

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in 1915 olaylarıyla ilgili olarak "soykırım" ifadesini kullanması ve ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından bu konuda yapılan açıklamaların ardından, konuyla ilgili bir açıklama da Putin’in sözcüsü Dmitriy Peskov'dan geldi. Peskov, “Türkiye ile ilişkilerimizin sekteye uğramadan planlandığı gibi gelişmeye devam edeceğine inanıyoruz” dedi.

“Türkiye ile ilişkilerimizin sekteye uğramadan çok yönlü partnerlik şeklinde devam edeceğine inanıyoruz. Daha önce de belirttiğimiz gibi Türkiye ile işbirliği bizin acımızdan çok önemli. Beklentimiz bunun ileride de böyle devam etmesidir. Birlikte başlattığımız bir dizi önemli projeler bizi bekliyor. Yapacağımız daha çok işler var” diyen Peskov, Rusya lideri Putin’in 24 Nisan Erivan konuşmasında “soykırım” ifadesini konuyla bağlantılı olarak kullanmadığını söyledi.

Peskov, “Başkan Putin’in ağzından Erivan’da soykırım ifadesi tek bir sefer çıktı. O da BM tarafından zamanında kabul edilen soykırım bildirgesiyle ilgili. Onun dışında Putin 1915 olayları hakkında soykırım tanımı yapmadı” dedi.

Putin ne demişti?

Rusya Devlet Başkanı Putin, Erivan'daki anma programına gitmeden önce Moskova’da düzenlenen "soykırımların olmadığı bir dünya" adlı programa gönderdiği mesajda, “24 Nisan 1915 insanlık tarihinin en korkunç ve dramatik olaylarından ve Ermeni halkının soykırımı ile ilgili kederli bir tarih” ifadelerini kullanmıştı.

Putin, Erivan'da düzenlenen törendeki konuşmasında ise "soykırım" kelimesini kullanmayarak, "Uluslararası toplumun geçmişteki trajik olayların bir daha tekrarlanmaması, tüm halkların barış ve uzlaşı içinde yaşaması için her türlü çabayı sarf etmesi gerek" dedi.