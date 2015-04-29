Putin'in ardından Medvedev de 'soykırım' dedi

Rusya Başbakanı Dmitri Medvedev, 1915 olaylarında hayatını kaybedenlerle ilgili olarak Ermenistan Başbakanı Ovik Abramyan’a gönderdiği telgrafta, "soykırım" ifadesini kullandı. Medvedev, mesajında, Ermeni halkının yas ve acısını paylaştığını, insanlığa karşı işlenen suçların hiçbir şekilde haklı gösterilemeyeceğini vurguladı.

Rusya hükümetinin resmi internet sitesinde bugün yayınlanan mesajda şu ifadeler yer aldı:

“İçinde bulunduğumuz bu günlerde, tarihin en dramatik olaylarından biri olan Ermeni soykırımının kurbanlarını anıyor, Osmanlı İmparatorluğu’nda kitlesel baskılar sonucu hayatını kaybedenlerin yasını tutuyoruz.”

'Yasınızı ve acınızı paylaşıyoruz'

“Hepimizin görevi, bu korkunç trajedi hakkında gerçeğin korunması ve geçmişin felaketlerinin bir daha tekrarlanmaması için gereken her şeyin yapılması. Bu kısa sürede önce Erivan’da gerçekleşen törenlerde bir kez daha vurgulandı.”

Rusya hükümeti ve 'kardeş Ermenistan halkının acılarını paylaştığını' savunan Medvedev, “Yasınızı ve acınızı paylaşıyoruz. Gelecek nesillerin her zaman barış ve uzlaşı içinde yaşar” temennisinde bulundu.