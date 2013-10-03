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Dünya

Putin Suriye krizinin çözümüne katkı sağlayan ülkelere teşekkür etti

Putin, Suriye krizi konusunda ortaya konulan çözüm planında sadece Rusya'nın değil, diğer tüm ülkelerin payı olduğunu belirtti

03 Ekim 2013 09:48

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, ülkesinin Suriye krizinin barışçıl politik yollardan çözülmesi adına ortaya koyduğu tekliflerle "mutabık olan" Türkiye, İngiltere ve Fransa'ya teşekkür etti.

Moskova'da düzenlenen "Rusya Çağırıyor" forumunda konuşan Putin, "Suriye'ye askeri güç kullanımından yana olan Türkiye, İngiltere ve Fransa'ya, krizin barışçıl yollarla çözümüne yönelik tekliflerimizde mutabık kaldıkları için teşekkürlerimi iletiyorum"dedi.

Putin, Suriye krizi konusunda ortaya konulan çözüm planında sadece Rusya'nın değil, diğer tüm ülkelerin payı olduğunu belirtti.

Rus lider, "Bunda hepimizin ortak payı var. ABD'nin, Başkan Obama'nın katkısı var. BM Güvenlik Konseyi'ndeki kolektif çalışmaların payı büyük. Çin, Hindistan, Brezilya, Arjantin, Endonezya'nın tutarlı konumunun katkısı var" ifadesini kullandı.

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