Viladimir Putin: Suriye harekâtı dünya düzenini yerle bir eder

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Suriye'deki kimyasal silah kullanımıyla ilgili gerginlikte ABD kamuoyuna ve Kongre'ye doğrudan seslenme yönünde büyük bir adım atarak, ülkenin en etkili gazetesi New York Times'a bir makale yazdı. Makalenin başlığı "Rusya'dan bir tedbir çağrısı" olsa da içeriğinde çok sert uyarılar yer alıyor.

Suriye hükümetinin elindeki kimyasal silahların Rusya'nın girişimiyle uluslararası kontrole ve imhaya açılması için çalışmalar sürerken yayınlanan makalesinde Putin, ABD'nin tek taraflı askeri operasyonunun dünyada düzeni yerle bir edebileceğini ifade etti.

ABD Dışişleri Bakanı John Kerry'nin Rus mevkidaşı Sergey Lavrov'la birlikte imha planı üzerinde çalışmak amacıyla Cenevre'ye doğru yola çıktığı saatlerde yayınlanan makalede Putin Washington'ın Moskova'nın gündeme getirdiği girişim üzerinde çalışmaya hevesli olmasını memnuniyetle karşıladığını belirtirken, ABD Başkanı Barack Obama'yı da daha önce Esad rejimine askeri müdahalede bulunacakları yönünde açıklamalar yaptığı için eleştirdi.



'BM, Milletler Cemiyeti olmasın'



Putin makaleye, "Suriye'yle ilgili son dönemde yaşanan gelişmeler beni doğrudan Amerikan halkına ve siyasi liderlerine seslenmeye itti. Toplumlarımız arasında iletişimin yetersiz olduğu bir dönemde böyle bir şey çok önemli" satırlarıyla girdi ve şöyle devam etti:

"Aramızdaki ilişkiler farklı aşamalardan geçti. Soğuk Savaş sırasında birbirimize karşı durduk. Ama bir zamanlar da müttefiktik ve Nazileri birlikte yendik. Birleşmiş Milletler böylesi bir yıkımın yeniden yaşanmasını önlemek için kuruldu."

ABD'nin Rusya'nın veto yetkisi bulunan Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nden onay almaksızın Suriye'ye askeri operasyon düzenlemesinin, Birleşmiş Milletler'in güvenilirliğine zarar vereceğini ifade eden Putin, BM'nin İkinci Dünya Savaşı öncesinde var olan selefine atıfla, "Kimse Birleşmiş Milletler'in gerçek bir etkisi olmadığı için çöken Milletler Cemiyeti'nin kaderini yaşamasını istemez" dedi.



Obama'ya sert mesajlar



Putin'in yazısında öne çıkan diğer satır başları ise şöyle:

-Bir saldırı şiddeti artırıp yeni bir terör dalgasının ortaya çıkmasına neden olur.

-Saldırı olması durumunda İran'ın nükleer sorununu ve İsrail-Filistin çatışmasını çözmek adına atılan çok taraflı adımlar boşa gider, Ortadoğu ve kuzey Afrika'da istikrarsızlık daha da büyür.

-Bütün uluslararası hukuk ve düzenin dengesi bozulur.

-(Silahların teslim planıyla ilgili) Başkan Obama'nın açıklamalarına bakılırsa ABD bunu askeri operasyona alternatif olarak gördüğü anlaşılıyor. Başkan'ın Suriye konusunda Rusya'yla diyalogu sürdürmeye ilgili olmasını memnuniyetle karşılıyorum. Bu umudu canlı tutmak için birlikte çalışmalıyız.

-(Obama'nın salı gecesi yaptığı konuşmadaki "istisnai" rol ifadelerine atıfla) İnsanlara, motivasyonu ne olursa olsun kendilerini istisnai görmeleri için cesaret vermek çok tehlikelidir. Hepimiz farklıyız ama Tanrı'nın desteğini istediğimizde hepimizin eşit yaratıldığını unutmamalıyız.



Kongre'de ters teper mi?



Putin'in Obama'yı aşıp doğrudan kamuoyuna ve politika yapıcılara seslenmesi, Başkan'a vurulmuş ağır bir darbe olarak nitelendiriliyor.

Ancak Twitter'daki yorumlarda bu hamlenin Kongre'de geri tepebileceğini belirtenler de var. Özellikle Cumhuriyetçilerin Putin'le aynı noktada olmaktan kaçınacağı ifade edilirken bazı analistler de Putin'in Gürcistan ve Çeçenistan savaşlarındaki rolünü hatırlatarak "O kim ki barış vaazı veriyor" minvalli yorumlar yapıyor.