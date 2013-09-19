Putin: Kimyasal silah planının uygulanabileceğine dair inancım var

Çeviri: Varsan Çekiç

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Suriye'nin kimyasal silahlarının, ABD ve Rusya'nın planı dahilinde imha edilebileceğine inandığını, ancak "yüzde 100 emin" olmadığını söyledi.

BBC'nin haberine göre, Rusya'nın Novgorod bölgesindeki Valdai Uluslararası Müzakere Klubü'nde yapılan toplantıda konuşan Putin, Suriye'nin Uluslararası Kimyasal Silah Sözleşmesine katılmak için bir adım attığını belirterek, "Bu uygulanabilir adımlar, Suriye hükümeti tarafından çoktan atıldı. Herşeyi sonuna kadar götürep, götüremeyeceğimiz konusunda yüzde 100 emin değilim. Ancak son bir kaç güne kadar gördüğümüz herşey, planın uygulanabileceği ve uygulanacağına dair inanç sağlıyor" dedi.

Şam'ın Gota bölgesinde gerçekleşen kimyasal silah saldırısının arkasında Suriye hükümetinin olduğu iddiasının kanıtlanmadığını belirten Putin, "Kimyasal silahların kullanıldığı açık, ancak kimin kullandığı açık değil. Bu saldırının bir provokasyon olduğuna inanmamız için çok sebep var" diye konuştu. Putin ayrıca gazetecilere Moskova'nın, saldırıdan muhaliflerin sorumlu olabileceği hakkındaki görüşünü yineledi.

Suriye'nin kimyasal silahlarının imha edilmesi planı hakkında ABD ve Rusya, geçen haftasonu anlaşmaya varmıştı. Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad, ABD'nin Fox News kanalı ile yaptığı söyleşide, ülkenin kimyasal silah stoklarının imhasının bir yıl sürebileceğini söylemişti.