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Spor

Putin'den Nurmagomedov'a: Saldırıya uğradığımızda sadece sen değil hepimiz aynı şekilde kafesten atlardık

Dağıstanlı dövüşçü, çıkan olaylara ilişkin “Kartalı kafese kapatamazsınız” demişti

11 Ekim 2018 16:59

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, UFC hafif sıklet unvan maçında Conor McGregor’u mağlup ederek şampiyonluğunu koruyan Dağıstanlı dövüşçü Khabib Nurmagomedov’u tebrik etti. Karşılaşma sonrasında kafesten çıkarak McGregor'un ekibine saldıran Nurmagomedov'u kutlayan Putin, “Dışarıdan saldırıya uğradığımızda sadece sen değil hepimiz aynı şekilde kafesten atlardık" dedi. 

Nurmagodemov ve babasıyla Ulyanovsk kentinde bir araya gelen Putin, Nurmagodemov’un şampiyonluğunu kutlarken maçın ardından çıkan olaylarla ilgili de yorumlarda bulundu. ‘Benzer bir durumda herkesin aynı şeyi yapabileceğini’ ifade eden Putin, “Dışarıdan saldırıya uğradığımızda sadece sen değil hepimiz aynı şekilde kafesten atlardık. Kıyamet kopardı. Ama o aşamaya gelmemek daha iyi" ifadesini kullandı. 

Nurmagomedov görüşmeden sonra sosyal medya hesabı Instagram hesabından yaptığı açıklamada Putin'e tebriğinden dolayı teşekkür etti. Nurmagomedov "Sıcak karşılamanız ve tebrikleriniz için teşekkürler Vladimir Vladimiroviç. Zaferimin çok uluslu ülkemizi bu kadar sevindirmesinden büyük memnuniyet duyuyorum. Bu hepimizin zaferi" ifadelerini kullandı.

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Ne olmuştu? 

UFC hafif sıklet unvan maçında İrlandalı Conor McGregor ile Dağıstanlı Khabib Nurmagomedov karşı karşıya gelmiş, Nurmagomedov McGregor’u 4 rauntta yenerek şampiyonluğunu korumuştu. “Kartal” lakaplı dövüşçü Nurmagomedov, maç sonrası ringden atlayarak McGregor’un ekibine saldırmış, çıkan olaylara polis müdahale etmişti. Dağıstanlı dövüşçü, çıkan olaylara ilişkin “Kartalı kafese kapatamazsınız” demişti. 

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