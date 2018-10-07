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Conor McGregor, Khabib Nurmagomedov karşısında bozguna uğradı!

07 Ekim 2018 18:15

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UFC hafif sıklet unvan maçında Khabib Nurmagomedov ile Conor McGregor Las Vegas'ta kozlarını paylaştı.

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Khabib Nurmagomedov, 4 raund sonunda rakibini yenerek şampiyonluk kemerini korumayı başardı.

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Kariyerinin 27. maçına çıkan Dağıstanlı dövüşçü Nurmagomedov, kariyerinde çıktığı bütün maçları kazandı.

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Bu arada mücadelenin bitmesiyle iki dövüşçü ve antrenörler arasında arbede yaşandı. Olaylara salonda bulunan güvenlik görevlileri ve Las Vegas polisi müdahale etti.

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Karşılaşmanın ardından McGregor'un kendisiyle ilgili yaptığı yorumlara da cevap veren Nurmagomedov, "Conor McGregor dinime, ülkeme, babama hakaret etti. Brooklyn'e geldi ve benim otobüsüme saldırdı. Kimse, bir diğerinin dinine, ülkesine hakaret edemez" ifadesini kullandı.

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Rus dövüşçü, sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada ise müsabakanın ardından çıkan olaylara değinerek, "Yaşananlar kesinlikle babamın bana öğrettiği, tasvip edilen şeyler değil ama bir onur meselesiydi. Zafer ve kemer bizim. Allah sizinle olduğunda kimse sizi deviremez. Destek olan herkese teşekkürler" yorumunu yaptı.

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Nurmagomedov hakkında bir diğer ayrıntı ise Rus dövüşçünün Galatasaraylı olması sebebiyle Türk dövüş severler tarafından sevilmesi.

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İşte mücadeleden kareler...

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