Putin'den eski BM Genel Sekreteri Annan'ın vefatı nedeniyle taziye mesajı

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri António Guterres'e bir telgraf göndererek Kofi Annan'ın ölümünden dolayı başsağlığı dileklerini iletti.

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Sputnik'in haberine göre Putin mektubunda, Annan'ın BM görevlerinin uygulanmasında ve örgütün barışı koruma potansiyelini genişletmedeki katkısının önemli olduğunu belirtti. Kofi Annan'dan 'olağanüstü insan ve büyük politikacı' olarak bahseden Putin'in ifadesi şöyle:

"Bu olağanüstü insan ve büyük politikacı hayatının önemli bir bölümünü Birleşmiş Milletler'in hizmetine adadı. BM’ye zor bir dönemde liderlik ederek, örgütün amaçlarını ve hedeflerini gerçekleştirmek, dünyadaki rolünü güçlendirmek için büyük çaba sarf etti. Bir kısım bölgesel ihtilafın yanı sıra BM barış gücü kapasitesinin oluşturulmasına olan kişisel katkısı önemliydi."

Rusya Devlet Başkanı ayrıca, merhumun ailesi ve akrabalarına, BM Sekreterliği personeline, Gana hükümeti ve halkına samimi başsağlığı dileklerini iletmesini istedi.