Eski BM Genel Sekreteri Kofi Annan, hayatını kaybetti

Eski Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri ve Nobel Barış Ödülü sahibi Kofi Annan 80 yaşında hayatını kaybetti. Birleşmiş Milletler cumartesi günü yaptığı açıklamada bilgiyi doğruladı.

1938'de Gana'da doğan Annan, 1997'den 2006'ya kadar yedinci BM Genel Sekreteri olarak görev yapmıştı. Annan aynı zamanda küresel düzeyde rol oynayan en önemli diplomatlar arasına giren ilk siyahi Afrikalı.

Annan, insan hakları için çalışan bir grup küresel liderden oluşan The Elders'ın kurulduğu 2007 yılından beri üyesiydi. 2013 yılında da The Elders'ın başkanı olmuştu.

BM Göç Örgütü Kofi Annan'ın ölümüne ilişkin olarak şöyle bir tweet attı:

"Bugün, büyük bir adamın, liderin ve vizyonerin kaybına yas tutuyoruz.

İyi bir hayat yaşadı. Kutlamaya değer bir hayat."

Annan Planı

Adını planı ortaya atan BM eski genel sekreteri Kofi Annan'dan alan Annan Planı, Türk ve Rum kesimleri halinde bölünmüş Kıbrıs Adası'nın bağımsız bir devlet olarak birleştirilmesini öneren Birleşmiş Milletler planıdır.

Plan, Kıbrıs adasının İngiliz üsleri bölgesi haricinde kalan kısımlarının bağımsız ve federal nitelikte bir devlet olacak şekilde birleştirilmesini öngörüyordu. Plan gereğince Birleşik Kıbrıs Cumhuriyeti'ndeki bakanlıkların en az üçte biri Türklerden oluşacaktı. Devlet başkanlığı ve başbakanlık makamları 10 ayda bir Türkler ve Rumlar arasında el değişecekti.

Nisan 2004'de KKTC ve Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'nde yapılan referandumlar ile oylamaya sunulan plan, Türk tarafından % 64,91 oranında kabul gördüğü halde Rum oylarının % 75,38'i red şeklinde olduğundan hayata geçirilememiştir.