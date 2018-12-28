Putin, Suriye ordusunun kontrolündeki toprakların genişlemesinden memnun

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Suriye hükümet güçlerinin kontrolündeki toprakların genişlemesinden memnun olduğu belirtildi.

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Sputnik Türkiye'nin aktardığına göre, Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov'un açıklamasına göre Putin, kurmaylarıyla 2018'in son Güvenlik Konseyi toplantısını yaparak Suriye'deki durumu istişare etti.

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Peskov, Putin ve konsey üyelerinin Suriye ordusunun kontrolündeki toprakların genişlemesinden memnun olduğunu ve bunun çözüm sürecinde olumlu rol oynacağını düşündüğünü ifade etti.

Peskov, Putin'in konsey üyelerini yaklaşan yeni yıl dolayısıyla kutladığını sözlerine ekledi.