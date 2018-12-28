Suriye ordusu: Menbiç'e bayrağımızı diktik

Suriye ordusu, Menbiç'e girip bayraklarını diktiğini duyurdu. Ordu, bölgedeki bütün vatandaşlara güvenlik garantisi verdiğini açıkladı.

YPG'den Suriye hükümetine çağrı: Menbiç'ten çekildik, asker yollayın

NTV Dış Haberler Koordinatörü Ahmet Yeşiltepe, Özgür Suriye Ordusu'nun, 'Suriye ordusunun Münbiç'te kontrolü ele aldığı' bilgisini doğrulamadığını söyledi.

Kremlin mutlu

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, YPG'nin denetiminde olan Menbiç'in kontrolünün Suriye hükümetine geçmesini onaylayıp onaylamadıkları sorusu karşısında, "Elbette (onaylıyoruz). Kuşkusuz ki bu, (Suriye'deki) durumun istikrar kazanması bakımından olumlu bir adım" dedi.

Peskov ayrıca, "(Suriye'de) hükümet güçlerinin kontrolündeki bölgelerin genişlemesi, şüphesiz ki pozitif bir eğilim" diye ekledi.

Menbiç'e Suriye ordusunun bayrak diktiği haberleri gelmeden hemen önce, bir basın toplantısı düzenleyen Rus Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov'a, Türkiye'nin Fırat Nehri'nin doğusu ve Menbiç'te harekat düzenleme planları sorulmuştu. Lavrov soru karşısında şu ifadeleri kullanmıştı:

"Ankara'nın, Suriye'nin doğusunda yeni terör karşıtı eylemler düzenleme planlarını; Suriye topraklarında terörizmin kalıntıların yok edilmesi, Suriye'nin egemenliğinin ve toprak bütünlüğünün yeniden sağlanması üzerinden değerlendiriyoruz."

YPG'nin çağrısı

Kürt Demokratik Birlik Partisi'nin (PYD) silahlı kanadı YPG (Halk Koruma Birlikleri), birliklerini Suriye'nin kuzeyindeki Menbiç şehrinden çektiğini açıklamıştı. YPG, Suriye hükümetine çağrıda bulunarak kente asker göndermesini istemişti. Yapılan açıklamada, "Türkiye'nin tehditleri karşısında Menbiç'in korunması için ait olduğumuz Suriye hükümetine, silahlı güçlerini bu bölgeye göndermesi çağrısı yapıyoruz" denilmişti.

ABD Başkanı Donald Trump, 19 Aralık'ta Suriye'deki Amerikan askerlerini çekme kararı almıştı.

Washington'un kararı sonrası YPG, işbirliği yapmak için Rusya ve Suriye ile görüşmelere başlamıştı.

PYD bu görüşmelerde Rusya'dan, Suriye ordusunun YPG'nin kontrolü altındaki bölgeye gelerek Türkiye ile arasındaki sınırları korumasını talep etmişti.

Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Maria Zaharova, Çarşamba günü yaptığı açıklamada, "Amerikan askerinin çekilmesinin ardından onların elindeki bölge, Suriye ordusunun kontrolüne geçmeli" demişti.

ABD, 60 ila 100 gün içinde çekilmeyi planlıyor

ABD, IŞİD'le mücadele için Suriye'de kara birlikleri olarak YPG ile işbirliği yapmış, bunun sonucu YPG Suriye'nin neredeyse dörtte birini kontrolü altına almıştı.

Fırat Nehri'nin doğusunda kalan, Türkiye ile olan sınır bölgesi de YPG kontrolünde.

Bu sınırda, 2015'ten bu yana ABD askerleri var.

ABD, askerlerini, 60 ile 100 gün arasında Suriye'den çekmeyi planlıyor.

Ankara, PKK'nın Suriye kolu olduğu gerekçesiyle sınırlarındaki YPG varlığına itiraz ediyor.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ABD askerlerinin çekilmesiyle birlikte Fırat'ın doğusuna gelecek aylarda bir operasyon düzenleneceğini, hem YPG'nin hem de güneyde IŞİD'in hedef alınacağını duyurmuştu.