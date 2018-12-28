YPG'den Suriye hükümetine çağrı: Menbiç'ten çekildik, asker yollayın

Kürt Demokratik Birlik Partisi'nin (PYD) silahlı kanadı YPG (Halk Koruma Birlikleri), birliklerini Suriye'nin kuzeyindeki Menbiç şehrinden çektiğini açıkladı.

YPG, Suriye hükümetine çağrıda bulunarak kente asker göndermesini istedi.

Yapılan açıklamada, "Türkiye'nin tehditleri karşısında Menbiç'in korunması için ait olduğumuz Suriye hükümetine, silahlı güçlerini bu bölgeye göndermesi çağrısı yapıyoruz" denildi.

YPG'nin arayışları

ABD Başkanı Donald Trump'ın 19 Aralık'ta açıkladığı Suriye'den askerlerini çekme kararının ardından, Halk Savunma Birlikleri (YPG), işbirliği yapmak için Rusya ve Suriye ile görüşmelere başladı.

YPG'nin siyasi kanadı PYD'den (Demokratik Birlik Partisi) bir grup temsilci Moskova'ya giderken, bir diğer grup da Şam'a giderek Rus ve Suriyeli yetkililerle görüştü.

Görüşmelerde PYD, rejim ordusunun YPG'nin kontrolü altındaki bölgeye gelerek Türkiye ile arasındaki sınırları korumasını talep etti.

Reuters haber ajansına konuşan PYD yöneticilerinden Aldar Halil, Moskova'ya bir ziyaret daha yapılacağını söyledi. Rusya'nın Şam'ı, "egemenlikten doğan görevlerini yerine getirmesi konusunda" zorlayacağını umduklarını ifade etti:

"Rusya ve rejimle, kuzey sınırlarını korumak üzere açık bir mekanizma arayışı sebebiyle iletişime geçtik. Rusya'nın istikrar sağlamada önemli bir rol oynamasını istiyoruz."

Rus diplomatlarla görüşmek üzere hafta başında Moskova'ya giden heyetten Badran Jia Kurd de, "Olası bir Türk operasyonunu engellemek için çeşitli ihtimalleri görüşüyoruz. Bu bölgede sınırları korumak Suriye hükümetinin sorumluluğunda, biz de bunu tartışıyoruz" dedi.

Rusya Dışişleri Bakanlık Sözcüsü Maria Zaharova, Çarşamba günü, "Amerikan askerinin çekilmesinin ardından onların elindeki bölge, Suriye ordusunun kontrolüne geçmeli" demişti.

Aynı gün, yine YPG kontrolündeki Menbiç'in batı sınırına, Suriye ordusundan takviye kuvvet gitmişti. Menbiç'in batısında, Türk ordusunun desteklediği Suriyeli muhalifler var.

Daha önce Şam'la yapılan görüşmelere katılan PYD yöneticilerinden İlham Ahmed de, Suriye rejimiyle iletişimin hiç kesilmediğini söyledi:

"Yeni bir girişim başlatma aşamasındayız. Suriyeli vatandaşların onurunu korumak üzere siyasi bir uzlaşıyı hayata geçirebilmek için rejime her türlü baskıyı yapıyoruz."

PYD, ABD'nin ardından yeni müttefikler arıyor

ABD, IŞİD'le mücadele için Suriye'de kara birlikleri olarak YPG ile işbirliği yapmış, bunun sonucunda YPG Suriye'nin neredeyse 4'te 1'ini kontrolü altına almıştı.

Fırat Nehri'nin doğusunda kalan, Türkiye ile olan sınır bölgesi de YPG kontrolünde. Bu sınırda, 2015'ten bu yana ABD askerleri var. ABD askerleri, 60 ile 100 gün arasında Suriye'den çekilmeyi planlıyor.

Ankara, PKK'nın Suriye kolu olduğu gerekçesiyle sınırlarındaki YPG varlığına itiraz ediyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ABD askerlerinin çekilmesiyle birlikte Fırat'ın doğusuna gelecek aylarda bir operasyon düzenleneceğini, hem YPG'nin hem de güneyde IŞİD'in hedef alınacağını duyurmuştu.

PYD'nin temasları, Washington ve Ankara'dan gelen bu açıklamalar sonrasında hızlandı.

Temmuz'da da Moskova'nın talebiyle rejim ve PYD masaya oturmuş, haftalar süren görüşmelerin ardından uzlaşma sağlanamamıştı.

PYD o dönem de rejime sınırların korunması için çağrı yapmış, karşılığında "ortaklık" önermişti. Bu ortaklıkta sınır kapılarında PYD'lilerin de görev yapması ve petrol kuyularının Şam'a devredilmemesi vardı. Şam, bu şartları reddetmiş ve özellikle sınırlarda kontrolün tamamen Suriye ordusuna geçmesini istemişti.

PYD'den bir başka heyet, ABD'den gelen açıklamalar sonrası Paris'e giderek Fransız yetkililerle görüşmüş, bölgede oluşacak boşluğun doldurulmasını talep etmişti.

YPG'nin liderliğini yaptığı çatı örgüt Suriye Demokratik Güçleri (SDG) de, "kuzey Suriye'deki hapsihanelerde bulunan 3000'in üzerindeki IŞİD'liyi daha fazla kontrol altında tutamayabileceklerini" açıklamıştı.