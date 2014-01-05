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Dünya

Putin, Soçi'deki gösteri yasağını yumuşattı

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin Olimpik Kış Oyunları nedeniyle oyunların düzenleneceği Soçi'de uygulanacak olan toplantı ve gösteri yasağını yumuşattı

05 Ocak 2014 12:28

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, oyunların başlamasına 5 hafta kala Soçi'de oyunlarla ilgili olmayan toplantı, miting, gösteri ve yürüyüşlerin İçişleri Bakanlığı tarafından onaylanmış güzergahlar yapılabileceğine dair genelgeyi imzaladı. 

Olimpiyatların başlamasına 5 hafta kala yayınlanan genelge, Kremlin'in internet sayfasında da yayınlandı. Ancak protesto yapmak isteyen grupların yapacakları gösteri ya da protesto yürüyüşünü Soçi kenti makamlarına önceden bildirmeleri gerekiyor. Gösterinin yeri ve güzergahı konusunda karar güvenlik güçlerine bırakılıyor. Genelgeye göre yetkili makamlar katılımcı sayısını da kısıtlayabiliyor.

Putin geçen yıl Soçi Olimpiyat Oyunları sırasında yapılacak tüm gösterileri yasaklamıştı. 7 Ocak tarihinde yürürlüğe girecek olan yasak, Paralimpik Oyunları sırasında da devam ederek 21 Mart'a kadar yürürlükte kalacaktı.

Rusya'da özellikle eşcinsellere yönelik ayrımcılığın Soçi'de protesto edilmesi bekleniyor. Ülkede yürürlükte bulunan eşcinsellik propagandası yasağı tüm dünyadan tepki topluyor. Rusya'daki insan hakları ihlalleri nedeniyle daha önce çeşitli sporcu, sanatçı ve siyasetçiler Soçi Olimpiyat Oyunları'nın boykot edilmesi çağrısında bulunmuştu.

Şimdiye kadar ABD Başkanı Barack Obama, Fransa Cumhurbaşkanı François Hollande, İngiltere Başbakanı David Cameron, Almanya Cumhurbaşkanı Joachim Gauck, Avrupa Birliği Komisyonu'nun Adaletten Sorumlu Üyesi Viviane Reding Olimpiyat Oyunları'na katılmayacaklarını açıkladı.

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