Putin: Rusya'da Koronavirüs salgını stabil hale geliyor, yeni vaka sayısı kademeli olarak azalıyor

Sputnik'te yer alan habere göre, Rusya'da yeni tip Koronavirüs salgınında yaşanan son gelişmelerin değerlendirildiği toplantıda konuşan Putin, "Elde edilen nesnel bilgilere, uzmanların değerlendirmelerine göre durum, genel itibarıyla stabil hale geliyor. Salgının ilk görüldüğü Moskova'da ve Rusya'nın diğer birçok bölgesinde günlük yeni vaka sayılarında kademeli olarak azalma başladı" dedi.

Geçen hafta Rusya'da yeni vaka sayısındaki artışın yüzde 5.9 olarak kaydedildiğine ve bu hafta bu oranın yüzde 3.5'e düştüğüne dikkat çeken Putin, şu ifadeleri kullandı: "Bu azalmanın test sayısının sürekli ve önemli ölçüde arttığı dönemde gerçekleşmesi son derece önemli. Daha önce dediğim gibi, test sayısının artması hastalık tanısını erken evrelerde koymayı, hastalığın ağırlaşmasını önlemeyi ve enfeksiyonun yayılması önüne set çekmeyi mümkün kılıyor."

Putin, "Kısıtlamaların kademeli olarak kaldırıldığı, sanayi ve tarımdaki ana sektörlerin çalışmalarına yeniden başladığı bu dönemde, testlerin geniş kapsamda yapılması, tüm hijyen kurallarına eksiksiz olarak uyulması, riskleri azaltmak, salgınla mücadeledeki başarılarımızı pekiştirmek, geri dönüşe izin vermemek, insanların canlarını, sağlıklarını korumak için temel öneme sahip" diye ekledi.