Putin: KGAÖ, bölgede 'renkli devrimlere' izin vermeyecek

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Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, beş eski Sovyet ülkesinden oluşan Kolektif Güvenlik Anlaşması Örgütü'nün (KGAÖ) eski SSCB coğrafyasında 'renkli devrimlere' izin vermeyeceğini belirtti.

Kazakistan'ın "içindeki ve dışındaki yok edici" güçlerin ülkeyi istikrarsızlaştırmaya çalıştığını iddia eden Putin, KGAÖ'nün bu girişimleri engelleyeceğini iddia etti.

Putin, KGAÖ askerlerinin Orta Asya ülkesine gönderilmesinin Kazakistan'da silahlı kuvvetlerin iktidarı baltalama hedefini önlediğini belirtirken, görevleri tamamlandığında ülkeden çekileceklerini söyledi. ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, Kazakistan yönetiminin protestolara müdahale için Rusya liderliğindeki KGAÖ'yü çağırmasının ardından "Ruslar bir kez evinize girdi mi, onları uzaklaştırmanız çok zordur" demişti.

"Bu bölgeye müdahale için yapılan ilk girişim değildi; sonuncusu da olmayacak" diyen Putin, KGAÖ'nün bölgede 'renkli devrimlere' izin vermeyeceğini ifade etti. 2000- 2005 yılları arasında eski Sovyet cumhuriyetleri ve Balkan devletlerinde meydana gelen toplum hareketlerine 'renkli devrimler' deniyordu.

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Kazakistan'daki durum

Kazakistan'ın batısında 2 Ocak'ta sıvılaştırılmış petrol gazına (LPG) yapılan zamlar ve ülkedeki sosyoekonomik durumun kötüleştiği gerekçesiyle başlatılan protestolar ülkenin diğer kesimlerine yayıldı.

Gösterilerde güvenlik güçleri ile protestocular arasında çatışmalar yaşandı. Özellikle ülkenin güneyindeki Almatı’da polis araçlarını ateşe veren ve devlet binalarına giren protestoculara, güvenlik güçleri ses bombası ile müdahale etti.

Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev, protestolardan sorumlu tuttuğu hükümetin istifasını kabul etti.

Protestoların yayılması sonucu ülke genelinde Olağanüstü Hal (OHAL) ilan edildi. Göstericilerin kamu binalarını işgal etmesi, silah kullanması sonucu Nur Sultan yönetimi güvenlik güçlerine operasyon talimatı verdi.

Tokayev, 7 Ocak'ta ülkenin tüm bölgelerinde anayasal düzenin yeniden sağlandığını belirterek" Teröristler hala silah kullanmaya ve vatandaşların mülklerine zarar vermeye devam ediyor. " dedi.

Eylemlerde en az 164 protestocu öldürüldü.