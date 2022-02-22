Putin'in konuşmasında Türkiye ve Osmanlı detayı

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, bu akşamki tarihi konuşmasında 18. yüzyılda Karadeniz kıyılarının Türkiye ve Osmanlı'ya karşı kullanıldığını söyledi.

Kırım'ın kendi kararını verdiğini belirten Putin, Rusya'ya karşı ABD'nin Kırım'da bir altyapı oluşturmak istediğini belirterek "Geçmişte 18. yüzyılda Karadeniz kıyıları Türkiye ve Osmanlı'ya mücadele alanı olarak kullanılmıştı. Şimdi bu ismi yok etmek istiyorlar." ifadelerini kullandı.

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Putin, Ukrayna'nın doğusundaki Donetsk ve Luhanks'ın resmen tanındığını açıkladığı konuşmasında Türkiye ve Osmanlı ile ilgili şu ifadeleri kullandı:

"Geçmişte 18. yüzyılda Karadeniz kıyıları Türkiye ve Osmanlı'ya mücadele alanı olarak kullanılmıştı. Şimdi bu ismi yok etmek istiyorlar. Ünlü komutanların çalışmalarını yok etmek istiyorlar. Karadeniz'e erişimimizi yok etmek istiyorlar. Geçmişte zaten oluşturulan bir yapı vardı."

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