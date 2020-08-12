Putin'in aşı açıklamasına karşı bilim insanları temkinli: İnanç sarsılabilir

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in Koronavirüs'e karşı geliştirilen ilk aşının tescil edildiğini açıklamasına bilim insanları temkinli yaklaşıyor. Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Enfeksiyon Hastalıkları Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Esin Davutoğlu Şenol, en hızlı geliştirilen kabakulak aşısının 3-4 yılda geliştirildiğini anımsatarak, “5 aydan daha önce doğan bir bebeğin yaşama şansı yok. Rusya’nın yaptığı açıklama bana bunu çağrıştırıyor. Bilimsel gelişmelerin politikacılar tarafından açıklanıyor olması bilim çevreleri tarafından çok kabul görmüyor. Aşıya olan inanç sarsılabilir, ciddi yan etkileri olabilir” değerlendirmesinde bulundu.

Putin’in aşı açıklamasını Cumhuriyet’e değerlendiren Prof. Şenol, Koronavirüs aşısında bazı süreçlerin biraz daha hızlandırıldığını, emniyetli olarak hızlandırılan süreçlerle birlikte 1,5-2 yılda elimizde birden fazla aşının olmasını beklediklerini belirterek şöyle konuştu:

“Bu aşıların birinci ve ikinci fazını geçtik. Bu, aşıların büyük bir güvenlik problemi olmadığını gösteriyor. Ve umut verecek düzeyde de bir koruyuculuk geliştirdiğini gösteriyor. Ama bu faz 3 dediğimiz, büyük miktarda insanda yapacağımız etkililik çalışmalarının garantisi değil. Sadece ön göstergesi. Biz şimdi çok büyük insan gruplarında, farklılıkları da olan alt gruplarda etkililik çalışması yapıyoruz. Dolayısıyla bu çalışmanın sonuçlarını alabilmek için minimum 6 aylık bir süreye ihtiyaç olduğu görülüyor. Bu yüzden de şöyle bir benzetmeyi yapıyorum 9 aylık bir bebeğin 5 ayda doğduğunda artık tıp dünyası yaşatabiliyor bu bebeği ama en azından akciğerlerinin gelişmiş olması gerekiyor yaşatabilmeniz için. 5 aydan daha önce doğan bir bebeğin yaşama şansı yok. Rusya’nın yaptığı açıklama bana bunu çağrıştırıyor.”

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