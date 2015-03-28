Putin: Filistin'in bağımsız devlet olmasına yardımcı olacağız

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, başkenti Doğu Kudüs olan bağımsız bir Filistin devletinin kurulması için yardımcı olacaklarını söyledi.

Mısır’da gerçekleşen Arap Birliği Zirvesi’ne bir mesaj gönderen Putin, “Rusya ikili ve çoklu diyalog kanallarını kullanarak Filistin’in bağımsız bir devlet olması için yardımcı olmaya devam edecek.” dedi.

CHA'da yer alan habere göre, Ortadoğu Dörtlüsü ile Arap Birliği’nin daha yakın işbirliği içinde olması gerektiğini ifade eden Putin, Moskova’nın Arap Birliği ile işbirliğini genişletmeye hazır olduğunu vurguladı.

Filistin halkının bağımsız, yaşayabilir, başkenti Doğu Kudüs olan bir devlet kurmasının meşru hakkı olduğunu savunan Putin, Filistin probleminin çözümünün özel önem taşıdığını kaydetti.

İsrail ve Filistin sorununun çözümü için Rusya, ABD, BM ve Avrupa Birliği’nden oluşan Ortadoğu Dörtlüsü 2002’de kurulmuştu.

Aşırılıkçı grupların birçok Arap ülkesinde güvenliği tehdit ettiğini kaydeden Putin, bölgede genel durum iyileşmeden terörle etkin mücadelenin zor olacağını vurguladı.

Rus lider, “Suriye, Libya ve Yemen’de krizin çözülmesi ülke genelinde diyalogun sağlanması ve uluslararası hukuk prensipleri çerçevesinde hareket edilmesi ile mümkün olacaktır.” hatırlatmasında bulundu.