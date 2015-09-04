Putin: Esad erken seçimlere kadar 'aklıselim' muhalefetle görüşmeye hazır

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad'ın ülke içindeki 'aklıselim' muhalefetle temas kurmaya hazır olduğunu söyledi. Putin, Esad'ın erken parlamento seçimlerine de yeşil ışık yaktığını belirtti.

Doğu Ekonomik Forumu'nda konuşan Rusya lideri, Esad'ın bazı konularda yaklaşımını değiştirdiğini söyledi. Radikal'deki habere göre, Putin terörle mücadele faaliyetlerinin Suriye'deki siyasi süreç ile paralel yürütülmesi gerektiğini belirterek, "Beşar Esad, bu yönde adım atmaya hazır. Siyasi değişikliklerin gerekli olduğunu anlıyoruz. Suriye'deki partnerlerimizle çalışmalar yürütüyoruz. Suriye Devlet Başkanı da bu konuda bizimle aynı görüşe sahip. Esad, Suriye'de yapılacak erken seçimlere kadar muhalefet içindeki 'aklıselim' gruplarla temas kurmayı ve bu gruplara yönetim içinde yer verilmesini kabul ediyor. Ancak bu Suriye'nin iç meselesi. Bu nedenle hiçbir dayatmada bulunamayız; fakat bunun gerçekleşmesi için çalışmaya hazırız" dedi.

'İnsanlar Esad'dan değil IŞİD'den kaçıyor'

Putin, Suriye'de insanların Esad rejiminden değil, IŞİD'den kaçtığını söyledi. Suriye krizine farklı yaklaşımlar olduğunu hatırlatan Rusya lideri, "Suriye'de insanlar Esad rejiminden kaçmıyor, Suriye ve Irak topraklarının önemli bir kısmını ele geçiren IŞİD'den kaçıyor" diye konuştu.

Putin, Rusya'nın IŞİD'le mücadele için kurulacak bir koalisyonda askeri operasyona hazır olup olmadığı yönündeki bir soruya, "Moskova'nın katılımını konuşmak için erken olduğu" cevabını verdi.

ABD 'nin IŞİD'e karşı yürüttüğü hava operasyonlarını çok etkili bulmayan Putin, "Ama bizim bunu yapmaya hazır olup olmadığımızı konuşmak için erken. Biz zaten Suriye'ye ekipman ve askeri eğitim olarak ciddi destek sağlıyoruz" ifadesini kullandı.

Putin, bu konuda Suriye yönetimi ve diğer bölge ülkeleriyle görüşeceklerini belirterek kendisinin uluslararası terörle mücadele koalisyonu kurulması konusunu ABD, Türkiye , Suudi Arabistan, Mısır ve Ürdün liderleriyle görüştüğünü aktardı.