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Politika

Esad'dan Türkiye'ye güvenli bölge eleştirisi: Erdoğan ve Davutoğlu'nun Suriye'deki son hayali

'Rusya ve İran'ın desteğin tam olarak sürüyor'

26 Ağustos 2015 11:01

Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad, Hizbullah'a ait Lübnan TV kanalı Al Manar'a konuştu.

BBC Türkçe'de yer alan habere göre Esad röportajda, daha önceki açıklamalarındaki gibi "Türkiye'yi 'terörist' gruplara destek vermekle" suçladı.

Röportajı yapan muhabirin güvenli bölge planıyla ilgili sorusu üzerine Esad, planın "Erdoğan ve Davutoğlu'nun, Suriye'deki önceki hayallerinin çöküşü ardından son hayalleri olduğunu" söyledi.

Esad, planla ilgili olarak ayrıca, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Başbakan Ahmet Davutoğlu'nu kastederek, "Efendileri bunu yapmalarını söylemezse bu yolda ilerleyemezler" dedi.

 

'Rusya ve İran'ın tam desteği sürüyor'

 

İran'ın Batı ile nükleer krizinde anlaşmaya varması ardından İran ve Rusya'nın Suriye'ye desteğinin azalmaya başladığı yönünde iddialar dile getiriliyor.

Esad bu iddialarla ilgili bir soru üzerine "Rusya ve İran'ın dostlarını terk etmediğini, kendilerine desteğin tam olarak sürdüğünü" söyledi.

Esad, Hizbullah militanlarının Suriye'deki çatışmalarının dahlinin "meşru" olduğunu da belirtti:

"Hizbullah ve rejim karşıtı yabancı savaşçılar arasındaki fark meşruiyettir. Hizbullah'ı Suriye'ye kim davet etti? Hizbullah, Suriye devletiyle bir anlaşma ardından geldi ve Suriye devleti de meşru bir devlettir. Oysaki diğer terörist güçler Suriye halkını öldürmeye geldiler."

 

'IŞİD karşıtı bir koalisyonda yer almaya dair olumsuz sinyaller'

 

Esad, BM Suriye Özel Temsilcisi Staffan de Mistura'yı da eleştirdi ve Mistura'yı "taraflı açıklamalar yapmakla" suçladı.

IŞİD'e karşı uluslararası bir koalisyon içinde yer alıp almayacaklarına dair bir soruya ise Esad, "Suriye yönetiminin böyle bir ittifakı reddetmeyeceğini ama terörizme destek veren ülkelerin terörizmle mücadele etmesinin anlamsız olacağını" söyleyerek cevap verdi.

Suriye'de iç savaşa evrilen gerilim, güvenlik güçlerinin 2011 Mart ayındaki bir hükümet karşıtı gösteriye müdahalesiyle başlamıştı.

İç savaşta bugüne dek 240 binden fazla kişi yaşamını yitirdi.

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