Putin: Dostumuz Türkiye ile...

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan ile yaptığı görüşmeye ve Rusya-Türkiye ilişkilerinin normalleşmesine ilişkin olarak, "Bizim için dost olan Türkiye ile tüm boyuttaki ilişkilerimizin yeniden kurulması için samimi bir şekilde gayret ediyoruz" dedi. Kazakistan Devlet Başkanı Nursultan Nazarbayev ile Soçi'de gerçekleştirdiği görüşmenin basına açık kısmında konuşan Putin, aracı olan Nazarbayev'e de teşekkür etti.

"Türkiye ile samimi bir şekilde gayret ediyoruz"

Putin, "Bizim için dost olan ve uzun yıllardır benzersiz işbirliği ilişkisi kurduğumuz Türkiye ile ilişkilerimizin tüm boyutlarıyla yeniden kurulması için samimi bir şekilde gayret ediyoruz. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Rusya'ya gerçekleştirdiği son ziyaret, ikili ilişkilerimizi sadece yeniden canlandırmaya değil, geliştirmek için de kapsamlı bir çalışma yürütmeye karşılıklı olarak istekli olduğumuzu gösterdi" ifadelerini kullandı.

"Aracı olan Nazarbayev'e teşekkür"

Rusya Devlet Başkanı Putin, Nazarbayev'e de Türkiye-Rusya ilişkilerinin düzelmesi amacıya gösterdiği çaba için teşekkür etti. Nazarbayev de Ankarave Moskova arasındaki ilişkilerin düzelmesinden memnuniyet duyduğunu dile getirdi.