Putin'den Koronavirüs değerlendirmesi: Ekonomiyi durduramayız, yıkıcı sonuçları olur

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, yeni tip Koronavirüs (Covid-19) salgınına ilişkin açıklamalarda bulundu. Gelecek iki üç haftanın süreci belirleyeceğini söyleyen Putin, "Ekonomiyi durduramayız. Bunun ne kadar yıkıcı sonuçlara yol açacağını anlamamız gerekir" dedi.

Sputnik Türkçe'de yer alan habere göre, ülkedeki Koronavirüs salgınına ilişkin son durumu ele alan Putin "Önümüzdeki iki-üç hafta Rusya'da Koronavirüs'le mücadelede belirleyici olacak" dedi.

Putin'in açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

"Ekonomiyi durduramayız. Bölgeler arasındaki taşıt trafiğini, yük ve yolcu taşımacılığını kapatamayız, işletmelerin çalışmalarını kitleler halinde kısıtlayamayız. Bunun ne kadar yıkıcı sonuçlara yol açacağını anlamamız gerekir."

"Bir yorgunluk oluştuğunu anlıyorum zira çoğu kişi için sürekli dört duvar arasında bulunmak sıkıcı ve rahatsız edici bir durum."

"Sürdürülebilir makro ekonomik durum, asgari devlet borcu, önceki yıllarda biriken rezervler sayesinde sağlam bir 'güvenlik yastığı', her türlü olası senaryodaki sorunları çözecek kaynaklar da dahil her şeye sahibiz. En nihayetinde, geçmiş yıllardaki krizleri aşarken kazandığımız deneyime de sahibiz."

"Sağlık sisteminde oluşturulan rezervlerin, ek kapasitelerin tamamının gerekli olmamasını umacağız. Ancak şu anda her bölgedeki her bir kişinin hayatı için mücadele etmeye hazır olmalıyız. Bugün sağlık kuruluşlarındaki durumun iyileştirilmesi, kaynaklarının ve imkânlarının artırılması tüm bölgeler için ortak ve vazgeçilmez görevdir. Bu amaçlar doğrultusunda hastanelerin enfeksiyon birimlerinde ilave özel ve tam donanımlı yatakların tesis edilmesi için 33 milyar rublenin üzerinde kaynak aktarıldı. Ayrıca solunum cihazları, yoğun bakım ekipmanı, ambulans alınması için de yaklaşık 13 milyar ruble tahsis edildi. Tüm bunlar bu ay içinde bölgelere ulaşmaya başlayacak."

Rusya'da kaydedilen Koronavirüs vaka sayısı 8 bin aşmış durumda.