Putin meydan okudu: Kimse askeri açıdan Rusya'ya üstünlük sağlayamaz!

Yaklaşan 23 Şubat Vatan Savunucuları Günü (eski Kızıl Ordu bayramı) kutlamaları vesilesiyle Kremlin Sarayı'nda konuşan Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, "Rusya'nın dıştan gelebilecek her türlü baskıya eşdeğer bir yanıtı vardır" dedi.

Nerdun Hacıoğlu’nun Hürriyet’te yer alan haberine göre, Putin şunları söyledi:

"Kimse Rusya’ya karşı askeri üstünlük sağlayabileceği hayaline kapılmasın. Bizim asker ve subaylarımız her türlü standart dışı ortamlarda gösterdikleri cesaret ve profesyonel hazırlıkla bunun mümkün olmayacağını kanıtlamıştır. Dıştan gelebilecek her türlü baskıya eşdeğer yanıtımız bulunduğu çok iyi bilinmeli."