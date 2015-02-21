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Dünya

Putin meydan okudu: Kimse askeri açıdan Rusya'ya üstünlük sağlayamaz!

Dıştan gelebilecek her türlü baskıya eşdeğer yanıtımız bulunduğu çok iyi bilinmeli

21 Şubat 2015 13:56

Yaklaşan 23 Şubat Vatan Savunucuları Günü (eski Kızıl Ordu bayramı) kutlamaları vesilesiyle Kremlin Sarayı'nda konuşan Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, "Rusya'nın dıştan gelebilecek her türlü baskıya eşdeğer bir yanıtı vardır" dedi.

Nerdun Hacıoğlu’nun Hürriyet’te yer alan haberine göre, Putin şunları söyledi:

"Kimse Rusya’ya karşı askeri üstünlük sağlayabileceği hayaline kapılmasın. Bizim asker ve subaylarımız her türlü standart dışı ortamlarda gösterdikleri cesaret ve profesyonel hazırlıkla bunun mümkün olmayacağını kanıtlamıştır. Dıştan gelebilecek her türlü baskıya eşdeğer yanıtımız bulunduğu çok iyi bilinmeli."

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