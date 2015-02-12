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Putin Ukrayna krizini görüşürken kalemi kırdı

Hararetli tartışmaların yaşandığı dörtlü zirvede Poroşenko ile Putin arasında çıkan tartışma, Putin’in masadaki kurşun kalemi eliyle kırması gibi anlar nabzın ne derece arttığının bariz göstergesi oldu.

12 Şubat 2015 13:11

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Almanya Başbakanı Angela Merkel, Ukrayna Devlet Başkanı Petro Poroşenko ve Fransa Cumhurbaşkanı François Hollande arasında sürdürülen Ukrayna krizini görüşmek üzere dün akşam Belarus'un başkenti Minsk'te bir araya geldi. Bazı anlarda gerilimin yükseldiği toplantı sırasında çekilen bir karede Putin'in elindeki kurşun kalemi kırdığı görüldü. 

Sabaha karşı ümit verici açıklama Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov’dan geldi. Zirvede barış planı görüşmelerinin Ukrayna ve dünya açısından hayırlı yönde geliştiğini kısa açıklamayla dile getiren Lavrov, “Süperin ötesinde olumlu adımlar atılıyor” dedi.

 

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