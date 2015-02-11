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Obama: Putin saldırgan eylemlerine son vermezse daha ağır bedel ödeyecek

ABD Başkanı Obama, zirveden önce Putin'i telefonla arayarak Ukrayna'ya desteğini bildirdi

11 Şubat 2015 12:08

Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Barack Obama, Rusya lideri Vladimir Putin'in Ukrayna'da "saldırgan eylemlerine" devam etmesi halinde daha ağır bir bedel ödemek zorunda kalacağını söyledi.

Obama, Putin'e ülkede geçen Nisan'dan bu yana şiddetlenen savaşa barışçıl yollardan bir çözüm bulunması için müzakere fırsatını kaçırmaması çağrısında bulundu.

Vladimir Putin, bugün Belarus'ta Fransa, Almanya ve Ukrayna liderleriyle bir araya gelecek.

Ancak BBC Türkçe’de yer alan habere göre, zirve öncesinde Ukrayna'nın doğusunda şiddetli çarpışmalar yaşanıyor.

Salı günü Kramatorsk'ta bir askeri karargah ve çevresindeki yerleşim alanına roket isabet etmesi sonucu dört asker ve sekiz sivil öldü.

Hükümet yetkilileri, roketlerin isyancıların kontrolündeki bir bölgeden atıldını söyledi. Ancak ayrılıkçılar, saldırıda sorumlulukları olmadığını savundu.

Ukrayna'da savaşın başlamasından bu yana 5.400 fazla kişi öldü ve son zamanlarda sivil kayıpları artmaya başladı.

Ukrayna ve birçok Batılı ülke, Rusya'yı Ukrayna'ya asker göndermek ve ayrılıkçıları silahlandırmakla suçluyor. Rusya bu iddiaları reddediyor.

Belarus'un başkenti Minsk'te yapılacak zirvede, liderlerin askerden arındırılmış bir bölge oluşturulmasının yanı sıra ateşkes sağlanması ve ağır silahların çekilmesine odaklanmaları bekleniyor.

 

'Ateşkeste uzlaşıldı'

 

Rus kaynaklar, zirveden önce heyetler arasında yapılan görüşmelerde ateşkesin koşulları üzerinde uzlaşma sağlandığını söyledi.

ABD Başkanı Obama, zirveden önce Putin'i telefonla arayarak Ukrayna'ya desteğini bildirdi.

Obama birkaç gün önce diplomasinin sonuçsuz kalması durumunda Ukrayna'ya "ölümcül savunma silahları" gönderme ihtimalini dışlamamışı.

Bununla birlikte Rusya, Batı'nın Ukrayna'ya silah göndermesinin krizi daha da ağırlaştıracağı uyarısında bulundu.

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