Obama: Ukrayna'ya silah yardımı yapılabilir

ABD Başkanı Barack Obama, Ukrayna meselesinde, diplomasi başarısız olursa, silah yardımı yapılabileceğini ancak bu konuda henüz bir karar vermediklerini söyledi.

Obama niyetlerinin, başarısız ve zayıflatılmış değil, kendileriyle işbirliği içinde olan güçlü bir Rusya görmek olduğunu söyledi.

ABD Başkanı Obama, Almanya Başbakanı Angela Merkel'le bir basın toplantısı düzenledi.

Merkel basın toplantısında, Ukrayna sorununda çözüm sağlanamaması durumunda ABD ve AB'nin sonraki seçenekleri birlikte değerlendireceğini söyledi.

Uzlaşma sağlanamadı

Belarus'un başkenti Minsk'te düzenlenen Ukrayna-Rusya-AGİT Üçlü Temas Grubu toplantısında, Ukrayna'nın doğusundaki gerginliğin giderilmesi konusunda uzlaşma sağlanamamıştı. Taraflar, doğudaki gerginliğin giderilmesine ilişkin yapılan bu görüşmelerde bir sonuca ulaşılamamasında birbirlerini suçlamıştı.

Ukrayna'nın doğusunda ayrılıkçılar tarafından tek taraflı ilan edilen Donetsk ve Luhansk Halk Cumhuriyetleri temsilcilerinden Vladislav Deynego, görüşmelerin ardından doğudaki durumun istikrara kavuşturulmasına ilişkin herhangi bir dokümanın imzalanmadığını söylemişti. Deynego, "Ateşkesin sağlanması konusunda uzlaşma sağlanamadı" demişti.

Ayrılıkçılar ‘seferberlik’ ilan etti

Beş aylık ateşkesin bozulmasından sonra çatışmaların yeniden başlamasıyla, ayrılıkçıların tek taraflı ilan ettiği Donetsk Halk Cumhuriyeti lideri Aleksandır Zakharşenko, Rus RIA haber ajansına yaptığı açıklamada seferberlik ilan ettiklerini ve 100 bin kişiyi silah altına almayı planladıklarını söylemişti.