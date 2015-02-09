Bin 500 Rus askeri, Ukrayna'ya giriş yaptı iddiası

Doğudaki ayrılıkçılara karşı operasyonların yönetildiği Terörle Mücadele Merkezi'nin basın sözcüsü Andrey Lisenko, hafta sonu bin 500 Rus askerinin, doğudaki sınırlardan ülkeye giriş yaptığını öne sürdü.

Lisenko, Rusya'nın doğuda işgal edilen bölgelere silah, cephane ve yakıt yardımını sürdürdüğünü savunarak, "7-8 Şubat tarihlerinde, İzvarino sınır kapısından bin 500 Rus askeri ile 300'den fazla askeri araç Ukrayna'ya giriş yaptı" dedi.

Anadolu Ajansı'nın haberine göre, söz konusu askeri konvoyların Luhansk, Debaltsevo ve Antratsit kentlerine doğru ilerlediğini aktaran Lisenko, araçların arasında, çok namlulu ağır roket sistemleri de bulunduğunu dile getirdi.

Lisenko, ayrıca son 24 saatte ayrılıkçılarla çıkan çatışmalarda Ukraynalı 9 askerin yaşamını yitirdiğini, 26 askerin yaralandığını, ayrılıkçıların doğudaki Ukrayna askerlerinin konuşlandığı noktalara ağır silahlarla 100'den fazla saldırı düzenlediğini ifade etti.

Ukrayna'nın doğusundaki gerginliğin yeniden yükselmesiyle bölgedeki çatışmalar ve can kayıpları artarken, taraflar arasında Minsk'te yapılan Üçlü Temas Grubu Toplantısında, doğudaki gerginliğin giderilmesine ilişkin uzlaşma sağlanamamıştı.