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Yaşam
Deutsche Welle

Pussy Riot üyelerine Almanya’dan ödül

Heinrich Böll Vakfı tarafından ünlü Alman filozof Hannah Arendt adına verilen ödüle bu sene Rus müzik grubu Pussy Riot’un iki üyesi ile Ukraynalı yazar Yuri Andruhoviç layık görüldü.

24 Temmuz 2014 16:38


Heinrich Böll Vakfı'nın Bremen'deki açıklamasında, jürinin Rusya'daki muhalif punk-rock grubu Pussy Riot'un iki üyesi Nadezhda Tolokonnikova ile Maria Alekhina'ya verilen ödülle, "kovuşturma tehlikesine rağmen Rusya'daki gerici dönüşüme karşı direniş gösteren herkesin onurlandırılmasının amaçlandığı" vurgulandı. Söz konusu müzisyenler Putin aleyhtarı eylemleri ile ses getirmişler ve Rusya'da hapis cezasına çarptırılmışlardı.

Ukraynalı yazar yazar Yuri Andruhoviç'in ise yıllardır Ukrayna'daki demokratik hareketin edebi sesi olduğu ifade edildi. Vakıf yetkilileri, 54 yaşındaki yazarın kamuoyunu ilgilendiren konulara müdahil olma geleneğinden geldiğine dikkat çekti. Yazara verilen ödülle jürinin "bağımsız ve demokratik bir Ukrayna için mücadele eden herkesin onore edilmek istendiği" belirtildi.

1995 yılından bu yana Hannah Arendt adına verilen siyasi düşünce ödülü 10 bin euro tutarında. Yahudi filozof Hannah Arendt ödülü Bremen kenti belediye binasında düzenlenen törenle sahiplerine takdim ediliyor.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

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