Puslu ayna mı kuşlu ayna mı tartışması; Kıraç, Cem Karaca'nın şarkısını yanlış mı söyledi?

Hürriyet gazetesi yazarı Cengiz Semercioğlu, Kıraç'ın Cem Karaca'nın "Tamirci Çırağı" şarkısını söylemesiyle başlayan "Puslu ayna mı kuşlu ayna mı?" tartışmasını bugünkü köşesine taşıdı. Semercioğlu, "Müzik dünyasının efsanelerinden Taner Öngür devreye girdi. Kuşlu aynadır doğrusu, şu parçayı bir daha dinleyin" dediğini aktardı.

Semercioğlu yazısında, "Kıraç geçen yıl çıkardığı Beni Ben Yapan Şarkılar albümünde bu şarkıyı seslendirdi. Albüm çıkalı epey oldu ama tartışması yeni patladı. Sözü müziği Cem Karaca’ya ait bu şarkıda Kıraç’ın söylediği bir bölüm var ki doğru mu yanlış mı diye tartışılıyor şimdi.Şarkının son bölümü aynen şöyle: 'Ustama dedim ki, bugün giymeyim tulumları / Arkası puslu aynamda taradım saçlarımı / Gelecekti bugün geri, arabayı almaya / O romandaki hayali belki gerçek yapmaya...' 50’den 60’lı ve 70’li yıllara 'Türkiye: Sazlı Cazlı Sözlük' adlı çok güzel bir müzik külliyatı hazırlayan Derya Bengi çıktı, 'Kıraç yeni albümünde Tamirci Çırağı’nı söylemiş ve çırağa saçlarını arkası puslu aynada taratmış. Puslu ayna nedir? Kuşlu ayna demek bu kadar mı zor? Cem Karaca’nın şarkısında çırak saçlarını arkası kuş resimli teneke cep aynasında tarar' dedi" ifadesini kullandı.

Semercioğlu yazısında şunları kaydetti:

"Bir anda sosyal medyada herkes Derya Bengi’yi linç etmeye başladı.

Orijinali pusludur, kuşluyu nereden çıkardın...

Eskilikten dolayı pusludur o ayna...

Cem Karaca şarkının orijinalinde arkası puslu der, kuşlu değil...

Diyerek Derya Bengi’nin üzerine yüklendiler.

Tam Derya Bengi pes ediyordu ki, müzik dünyasının efsanelerinden Taner Öngür devreye girdi...Yıllarca bu şarkıyı Cem Karaca’yla sahnede beraber çaldık” dedikten sonra şunları söyledi:“Kuşlu aynadır doğrusu, şu parçayı bir daha dinleyin... Arkası kuşlu diyor. Ş harfi S gibi çıkıyor. Fakat K harfi düpedüz K, P değil...Cem’in kastettiği de kuşlu aynadır, Derya Bengi’nin resimdeki örneği gibi...”Daha sonra da şu bilgiyi verdi Taner Öngür: “50’li 60’lı yıllarda çok kullanılan bir cep aynasıdır. Ucuz olduğu için genellikle askerler ve genç işçiler kullanırdı. Cem’in şarkı sözlerinde bu aynadan bahsetmesinin sebebi de budur...”Taner Öngür bu bilgilerle topa girince herkes dağıldı tabii, Derya Bengi’nin haklılığı kanıtlanmış oldu...Peki geriye ne kaldı... Kıraç’ın Cem Karaca şarkısını yanlış söylediği...Doğrusu ‘puslu’ değil ‘kuşlu’ aynaymış...

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