Punk ruhu !f İstanbul'da

15 Şubat’ta başlayacak 17. !f İstanbul Bağımsız Filmler Festivali’nin bu yılki odaklarından biri de Punk kültürü ve müziği olacak. Festival kapsamında, Punk Aslı, Gökhan Tunçişler, Tolga Güldallı ve Kerem Onan’ın konuşmacı olacağı “Punk’ta Hayat Var!” sohbetinin yanı sıra, “Türkiye’nin ilk Punk filmi” Arada’dan sinema tarihinin en iyi Punk filmi sayılan Derek Jarman klasiği Jübile’ye kadar pek çok film de Punk tutkunlarını bekliyor.

70’lerde İngiltere ve Amerika'da bir karşı kültür hareketi olarak başlayan ve modadan sanata ve edebiyata bir çok alanda sanatçıları etkileyerek ve dönüştürerek kendini var etmiş Punk kültürünün sinemada ve müzikteki yansımalarının peşine düşecek festivalde, Türkiyeli punkçıların katılacağı özel bir sohbet de gerçekleşecek.

Yerli punk sahnesi !f’te buluşuyor!

Müzik yazarı Murat Beşer’in moderatörlüğünde 19 Şubat Pazartesi günü saat 17:00’de A Corner in the World X bomontiada ALT’ta ücretsiz gerçekleşecek “Punk’ta Hayat Var!” başlıklı sohbete, yerli punk sahnesinin önemli isimlerinden Punk Aslı, Gökhan Tunçişler, Tolga Güldallı ve Kerem Onan katılacak ve İstanbul Punk camiasının 90’lı yıllarından başlayarak bu kültüre ilham vermiş mekânlar, konserler, dergiler ve fanzinler konuşulacak.

“Türkiye’nin ilk Punk filmi” !f İstanbul’da!

Festivalde ayrıca, Punk’ın ikon isimlerinin hikâyelerini izleyeceğimiz ve sinema tarihine yön vermiş filmler de gösterilecek. “Sebastiane”, “The Tempest”, “Caravaggio”, “Edward II” ile tanıdığımız İngiliz yönetmen Derek Jarman’ın Kraliçe Elizabeth’in günümüzün yozlaşmış İngiltere’sine ışınlanmasını konu alan ve müziklerinde Brian Eno imzasını taşıyan, “sinema tarihinin en iyi punk filmi” sayılan 1978 tarihli filmi “Jubilee / Jübile”; Rainer Werner Fassbinder’in perdedeki son ve olağanüstü performansıyla ve Alman elektronik müzik grubu Tangerine Dream üyesi Edgar Froese’in müzikleriyle de unutulmazlar arasındaki yerini korumaya devam eden, Wolf Gremm’in 1982 yapımı meşhur cyberpunk gerilimi “Kamikaze ’89”; Alman yönetmen Yony Leyser’in Bruce LaBruce, G.B. Jones, Genesis Breyer P-Orridge, John Waters, Peaches, Pansy Division ve daha birçok ikon ismi bir araya getirdiği son filmi “Queercore: How To Punk a Revolution / Devrimi Punk’lamak”; Amerikan sinemasının yaramaz çocuğu John Cameron Mitchell’ın Neil Gaiman’ın kısa öyküsünden uyarladığı ve Elle Fanning, Alex Sharp ve Nicole Kidman’lı kadrosuyla ışıldayan punk filmi “How To Talk To Girls At Parties / Partilerde Kız Tavlama Sanatı” ve Mu Tunç’un şehirde sıkışan, gerçekleri ve hayalleri arasında kalmış iki gencin hikâyesini anlattığı, “Türkiye’nin ilk punk filmi” olma özelliği taşıyan uzun kurmacası “Arada”, Punk takipçilerinin kaçırmaması gereken filmler arasında.

Bowie’den İranlı punkçı Najafi’ye

Festivalde ayrıca; müziğiyle ve sahne performanslarıyla Punk kültürünün en büyük ilham kaynaklarından biri olmuş David Bowie’nin ölümünden önce yayınladığı son iki albümü “The Next Day” (2013) ve “Blackstar”ın (2016) yanı sıra kanserle mücadelesini ve hastalığı sırasında yapımına başladığı Broadway müzikali “Lazarus”u odağına alan “David Bowie: The Last Five Years / David Bowie: Son Beş Yıl”; Punk’ın babası Iggy Pop’un 2016 tarihli son albümü “Post Pop Depression”un California çöllerindeki kayıt sürecini de belgeleyen görkemli müzik filmi “American Valhalla / Amerikan Rüyası” ve tehditler yüzünden sürekli kaçmak ve saklanmak zorunda kalan İranlı rap-punk-rock müzisyen Shahin Najafi’nin yaşadıklarını anlatan “When God Sleeps / Tanrı Uyuduğunda” da gösterilecek ve Punk müzisyenlerin hayatlarına daha yakından bakmamızı sağlayacak.

Tüm öğrencilere !f bileti 2 TL!

!f İstanbul’un geçtiğimiz yıl genç !f’çilere özel olarak başlattığı indirimli gösterim fırsatı bu yıl da devam ediyor. Öğrenci kimliğini gösteren !f’çilere hafta içi gündüz seanslarındaki filmler 2 TL’den satışa sunulurken; İş’te Üniversiteli kredi kartı ya da Maximum Kart sahibi öğrenciler ise aynı seansları 1 TL ödeyerek izleyebilecekler.

!f günleri 15 Şubat’ta başlıyor

İş Bankası Maximum Kart ana partnerliğinde ve CGV Mars Cinema Group ortaklığında yapılacak 17. !f İstanbul Bağımsız Filmler Festivali, 15 Şubat’ta İstanbul’da başlayacak ve 1 Mart’ta Ankara’ya ve İzmir’e uğrayarak 4 Mart’ta 17. yaş yolculuğunu tamamlayacak.

17. !f İstanbul Bağımsız Filmler Festivali

15-25 Şubat 2018 İstanbul

1-4 Mart 2018 Ankara & İzmir

