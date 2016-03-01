Punk Rock'ın öncülerinden Iggy Pop çıplak poz verdi

Punk rock'ın öncülerinden Amerikalı şarkıcı, söz yazarı, müzisyen ve aktör Iggy Pop, özel bir sanat projesi kapsamında New York Sanat Akademisi'nde çıplak poz verdi.

Hürriyet'in haberine göre, Punk rock'ın öncülerinden Amerikalı şarkıcı, söz yazarı, müzisyen ve aktör Iggy Pop, yaşları 19 ile 80 arasında değişen 21 sanatçının karşısına geçip çıplak poz verdi.

Brooklyn Müzesi ve İngiliz sanatçı Jeremy Deller ortaklığında düzenlenen çalışma, akademik yıl boyunca devam edecek. Ardından portreler 'Iggy Pop Life Class' adı altında Brooklyn Müzesi'nde sergilenecek. Yıl sonunda ise farklı galeri ve müzelerde sergilenmek üzere tura çıkacak.

Turner Ödüllü sanatçı Jeremy Deller, proje hakkında şunları söyledi: "Life class, insan vücudunun formunu dikkatlice inceleyen özel bir sınıf. İnsan vücudu, sanat eğitiminin ve sanat tarihinin temel taşıdır. Benim için Iggy Pop'un bu sınıfın konusu olması ayrıca bir anlam ifade ediyor. Onun vücudu, rock müziğin ve Amerikan kültürünün tam merkezinde. Vücudu o kadar çok şeye tanık oldu ki, belgelenmeliydi."