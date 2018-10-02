Punk festivali Wargasm Kadıköy'de başlıyor

Punk müzik festivali Wargasm başlıyor. Konserler Kadıköy'deki Kargart'ta sahnelenecek.

Her yıl Kasım ayında gerçekleşen hardcore/punk festivali Wargasm Fest, bu sene üçüncü yılını kutluyor. Festivalde bu yıl lokal sahneden gruplar dışında bir de Yunanistan’dan ekip sahne alacak.

2009-2010 civarlarında Selanik’te kurulan ve 80’li yılların karanlık İngiltere ve İskandinav d-beat hardcore punk stilinden etkilenen Toxic Minds ilk kez İstanbul’da olacak. Toxic Minds dışındaki isimler de Ankaralı crust ekibi No Relics, Ofisboyz, erken dönem Oi etkileşimli Project Youth ve Hedonistic Noise.