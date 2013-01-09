T24 LogoT24 Logo
Yaşam

Pulitzer ödüllü gazeteci Richard Ben Cramer öldü

Cramer'in temsilcisi Philippa Brophy, ödüllü gazetecinin, dün Baltimore'da Johns Hopkins Hastanesi'nde 62 yaşında akciğer kanserinin neden olduğu komplikasyonlar sonucu yaşamını yitirdiğini söyledi

09 Ocak 2013 10:10

Pulitzer ödüllü gazeteci Richard Ben Cramer öldü.

Cramer'in temsilcisi Philippa Brophy, ödüllü gazetecinin, dün Baltimore'da Johns Hopkins Hastanesi'nde 62 yaşında akciğer kanserinin neden olduğu komplikasyonlar sonucu yaşamını yitirdiğini söyledi.

Richard Ben Cramer, 1979 yılında The Philadelphia Inquirer için Ortadoğu'dan yaptığı uluslararası haberlerle Pulitzer Ödülü'nü kazanmıştı.

Cramer, New York Yankees takımının oyuncusu Joe DiMaggio'nin biyografisi ile 1988 yılındaki ABD başkanlık seçiminin ayrıntılı biçimde perde arkasını yansıtan, ''What It Takes: The Way to the White House'' kitaplarıyla da ünlüydü.

ETİKETLER

richard ben cramerpulitzergazeteci

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Suriye, Libya ve Kanal İstanbul, Türkiye-Rusya hattında gerilim yaratıyor"...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Fatih'te kimliği belirlenemeyen bir kişi, kaldırımda donarak hayatını kaybetti ...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

ABD İran’ın önemli komutanını öldürdü, dünya alarmda...

İran: Süleymani'yi öldürenlerden sert bir şekilde intikam alınacak...

Mahfi Eğilmez yazdı: Türkiye ekonomisinin son 17 yılı...

Süleymani'nin öldürülmesi ABD'de kaygı yarattı: Trump kibrit kutusuna dinamit attı...

2019 yıllık enflasyon oranı açıklandı: 11,84...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24