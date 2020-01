Pulitzer ödüllü gazeteci Richard Ben Cramer öldü.

Cramer'in temsilcisi Philippa Brophy, ödüllü gazetecinin, dün Baltimore'da Johns Hopkins Hastanesi'nde 62 yaşında akciğer kanserinin neden olduğu komplikasyonlar sonucu yaşamını yitirdiğini söyledi.

Richard Ben Cramer, 1979 yılında The Philadelphia Inquirer için Ortadoğu'dan yaptığı uluslararası haberlerle Pulitzer Ödülü'nü kazanmıştı.

Cramer, New York Yankees takımının oyuncusu Joe DiMaggio'nin biyografisi ile 1988 yılındaki ABD başkanlık seçiminin ayrıntılı biçimde perde arkasını yansıtan, ''What It Takes: The Way to the White House'' kitaplarıyla da ünlüydü.