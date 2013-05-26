Pulitzer ödüllü gazeteci Johnson öldü

Vatandaşlık hakları konulu haberleriyle 1966 yılında Pulitzer Ödülü'ne değer görülen Haynes Johnson'ın kalp krizi geçirdiği ve kaldırıldığı hastanede öldüğü belirtildi.

Washington'da, The Evening Star gazetesinde 12 yıl kadar görev yaptıktan sonra 1969 yılında Washington Post'a geçen Johnson, 1977-1994 yıllarında bu gazetede köşe yazarlığı yaptı.

Televizyonlarda yayınlanan haber programlarına da önemli katkılarda bulunan Johnson, Maryland Üniversitesi'nde gazetecilik dersleri verdi.

Meslektaşlarının, "İyi bir gazetecide olması gereken her şeye sahipti" dediği Johnson'ın, çok sayıda kitaba imza attığı da biliniyor.

New York'ta 1931 yılında dünyaya gelen Haynes Johnson'un babası Malcolm Johnson da New York Sun gazetesinde çalıştığı 1949 yılında Pulitzer Ödülü almıştı.