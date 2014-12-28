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Dünya

Pulitzer ödüllü gazeteci: Erdoğan 16 yaşındaki çocuğu tutuklatarak, hakareti hak ettiğini kanıtladı

'Türkiye'nin kötü gidişatını görmek üzücü...'

28 Aralık 2014 16:16

Ali Aslangül

16 yaşındaki lise öğrencisinin Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’a hakaretten dolayı tutuklanması Türkiye’de tepkiye yol açarken, uluslararası medyada da geniş yankı buldu. ABD’nin en saygın medya kuruluşlarından New York Times’ın Pulitzer ödüllü yazarı Nicholas Kristof, tutuklama olayına attığı bir tweetle tepki gösterdi. Kristof, kişisel Twitter hesabından 1,5 milyon takipçisine olayı anlatırken şu ifadeleri kullandı: 

“Çocuk Erdoğan’a aptal dedi, Erdoğan onu tutuklatarak çocuğun neyi kastettiğini ve bunu hakkettiğini kanıtladı.”

Pulitzer ödüllü gazeteci Kristof, attığı tweet sonrası Türk takipçilerinden uyarı aldığını belirterek, “Birçok Türk takipçim, eğer Türk olsaydım Erdoğan’ın beni de hapse attıracağını söyledi. Türkiye’nin kötü gidişatını görmek üzücü” dedi.

Nicholas Kristof’un paylaştığı tweetler şöyle:

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