"Puhu TV, yasaya karşı önlem alıyor, Fi ve Çi'nin geçmiş bölümleri buzlanıyor"

TBMM’ye sevk edilen torba yasa tasarısının 73. maddesine göre internetten yayın yapan kuruluşlara Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) denetimi geliyor. Yasaya karşı önlem aldığı iddia edilen Puhu TV, Fi ve Çi'nin geçmiş bölümlerini buzlamaya başladı.

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Konuyu köşesine taşıyan Milliyet yazarı Sina Koloğlu, "Duydum ki, Puhu TV’de hummalı bir çalışma varmış. Platform, internette ve bedava izleniyor. Yeni düzenlemede sorun çıkmasın diye ‘Fi’ ve ‘Çi’ dizilerinde geriye dönük bir temizlik söz konusu" ifadesini kullandı.

Koloğlu yazısının ilgili bölümde konuya ilişkin olarak şöyle devam etti:

"Reklam yerleştirmeler’ ve sanırım bazı sahnelerde ‘blurlama’ yapılıyormuş. Özgürüz diye fazla fazla marka ismi dayadılar anladığım... Bir de ‘küfür etme özgürlüğü’ olmuştu internette yayınlanan dizilerde."