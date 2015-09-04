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Pucca-Serhat Osman Karagöz çiftinin renkli nikah davetiyesi

Ünlü çift 16 Eylül'de Küçük Çiftlik Park’ta dünya evine girecek

04 Eylül 2015 13:06

Pucca rumuzuyla yazdığı blog ve kitaplarla tanınan Selen Pınar Işık ile oyuncu Serhat Osman Karagöz, düğün hazırlıklarına hız verdi. Çiftin renkli davetiyesinde “Valla sizin kadar biz de şaşkınız. Resmen evleniyoruz!” yazıyor.

Hürriyet’te yer alan habere göre; Öyle Bir Geçer Zaman Ki dizisi ile tanınan oyuncu Serhat Osman Karagöz ile kamuoyunda Pucca olarak tanınan yazar sevgilisi Selen Pınar Işık düğün hazırlıklarına hız verdi. Çift, tören için üzerinde “Valla sizin kadar biz de şaşkınız. Resmen evleniyoruz!” yazan renkli bir davetiye hazırlattı.

Selen Pınar Işık ve Serhat Osman Karagöz, 16 Eylül’de Küçük Çiftlik Park’ta evlenecek.

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