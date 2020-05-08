Pucca'dan Ece Erken'e: Sen hayatımda gördüğün en bomboş, en salak kişisin

Geçtiğimiz günlerde şarkıcı Alişan'la ilgili olumsuz bir paylaşım yapan Pucca lakabıyla bilinen Selen Pınar Işık, kendisini eleştiren bir magazin sayfasının Ece Erken'e ait olduğunu iddia ederek ateş püskürdü. Pucca, yaptığı paylaşımlarda Ece Erken için "Sen hayatımda gördüğüm en bomboş en salak kişisin" derken, Ece Erken ise dava açacağını söyledi.



Selen Pınar Işık, geçtiğimiz günlerde "Fark ettiniz mi birkaç haftadır Alişan sormadıkları halde 'Cumhurbaşkanımızı çok seviyorum, ölüyorum' türü demeç vermedi" diyerek Alişan'a tepki gösterdi.



Bu paylaşımından dolayı tepki çeken Işık, kendisini eleştiren bir magazin sayfasının arasının kötü olduğu Ece Erken'e ait olduğunu ileri sürerek ağza alınmayacak ifadeler kullandı. Işık'a Ece Erken'den de cevap gecikmedi.

"Ha gayret bu sayede eski kankiton Alişan belki barışır"

Pucca, Twitter hesabından Ece Erken'i hedef alarak şunları söyledi: "Ece'ye bak ya gitmiş işsizlikten kendine magazin sayfası açıp, ona sallayan kim varsa saldırıyor. Öf dua et iyi kalpli bir kızım. En önemlisi senden inanılmaz sıkıldım yeter ya. Ha gayret bu sayede eski kankiton (Alişan) belki barışır seninle, dua edersin bana.

Ece sen hayatımda gördüğüm en bomboş bak açık açık söylüyorum en salak kişisin. Bu yaşına kadar nasıl yaşadın şok içindeyim. Beni tehdit ettirdiğin yeni yetme mafya sevgiline söyle donumda sallarım sizi."

Ece Erken dava açacağını söyledi

Instagram hesabından yaptığı paylaşımda Pucca'ya dava açacağını söyleyen Ece Erken, "Takipte olduğum bu sayfayla gönderilerini beğenme dışında uzaktan yakından alakam yoktur. Bunu söyleyen buna inanan ahmaktır" dedi.