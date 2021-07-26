Dünyanın en popüler oyunlarından PUBG'nin animasyon dizisi geliyor. Diziyi Castlevania dizisinin baş yapımcısı hazırlayacak.

Oyunun yayıncı ve geliştirici şirketi Krafton, PUBG'nin animasyon dizisini hazırlaması için Adi Shankar ile anlaştığını duyurdu. Adi Shankar daha öncesinde Netflix'te yayınlanan ve birçok izleyiciden olumlu eleştiriler alan Castlevania'nın baş yapımcılığını üstlenmişti.

Projenin yayın tarihi, konusu ve oyuncuları gibi detayları açıklanmadı. Ancak Krafton CEO'su CH Kim'in dediğine göre Shankar ile yapılan bu anlaşma uzun vadede devam edebilir ve PUBG evreninde geçen daha fazla film veya dizi gelebilir.