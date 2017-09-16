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Yaşam

PTT'den Sirkeci'deki tarihi masanın kaldırılmasına ilişkin açıklama

PTT açıklamasında "Kültürel ve tarihi değer taşıyan mobilyalarımızın zedelenmemesi adına hazırlanan replikalar en yakın zamanda kullanımınıza sunulacaktır" denildi

16 Eylül 2017 21:26

İstanbul Sirkeci'de bulunan Tarihi Sirkeci Büyük Postanesi'ndeki tarihi mektup yazma masasının kaldırılıp yerine düz masa konulması sosyal medyada tartışmaya neden oldu.

Posta'ta yer alan habere göre, tarihi ve estetik bir yapıya sahip olan binada sıradan masaların kullanılması eleştirilince PTT'nin kurumsal hesabından açıklama geldi.

Sosyal medyadaki yoğun tepki sonrası PTT açıklamasında "Kültürel ve tarihi değer taşıyan mobilyalarımızın zedelenmemesi adına hazırlanan replikalar en yakın zamanda kullanımınıza sunulacaktır. Sirkeci Büyük Postane'nin ülkemiz ve kurumumuz için önemli bir miras olduğunu ve bu değeri korumak adına çalıştığımızı belirtiriz. Duyarlılığınız için teşekkür ederiz. Sirkeci Büyük Postane bizim için önemli bir miras olup bu değeri korumak adına çalıştığımızı belirtiriz." ifadelerine yer verildi.

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