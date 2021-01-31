PTT'nin 'ucuz' diye sattığı yağ, yüzde 21 daha pahalı çıktı; satış durduruldu

PTT’nin, Konya Sanayi Odası Başkanı Tahir Büyükhelvacıgil’in şirketinden temin ettiği yağı, bu şirketin kendi online sitesine göre yüzde 15 ila yüzde 20 arasında değişen oranda daha pahalı sattığı görüldü. Eleştirilerin ardından söz konusu markanın satışı durduruldu. PttAVM.com Genel Müdürü Hakan Çevikoğlu, firma ile ilgili hukuki işlem başlatıldığını duyurdu.

ANKA'da yer alan habere göre, PttAVM.com Genel Müdürü Hakan Çevikoğlu, “PttAVM, Türkiye'de faaliyet gösteren birçok e-ticaret sitesi gibi yüzlerce tedarikçiye açık bir şekilde hizmet veren bir pazar yeri uygulaması ve e-ticaret platformudur. Tedarikçiler, ürünlerini platformumuz üzerinden son tüketiciye ulaştırır, bu hizmeti sunarken de serbest piyasa koşullarında fiyatları kendileri belirler” dedi.

Şirket ile ilgili yasal süreci başlattıklarını ifade eden Hakan Çevikoğlu, şunları söyledi:

“Son günlerde gündeme gelen ayçiçek yağı ile ilgili fiyatların belirlenmesi konusu da bu çerçevede değerlendirilmelidir. Platformumuz üzerinden hizmet veren Helvacızade Gıda firması, PTTAVM üzerinden sunduğu 10 litrelik teneke ambalajdaki ayçiçek yağını 176,89 TL'den satışa sunmuş ancak kendi internet sitesi üzerinden 145,90 TL'ye satışa sunmuştur. Her iki fiyatın belirlenmesinde sorumluluk tamamen üreticinin kendisine aittir ve dolayısıyla PTTAVM'nin ayçiçek yağını daha pahalıya sattığı iddiası gerçeği yansıtmamaktadır. Öte yandan ayçiçek yağının fiyatı ile ilgili manipülasyon yaptığı tespit edilen söz konusu firma ile ilgili her türlü hukuki işlem başlatılmıştır.

Diğer yandan her ne kadar e-ticaret sitesi olarak hizmet verse de PTTAVM, bir kamu iştirakidir ve kamu iştiraki olmanın verdiği sorumlulukla hareket ederek, vatandaşa ucuz ve sağlıklı gıda ulaştırabilmek için de kamunun diğer kurumlarıyla işbirliğine devam etmektedir. Bu kapsamda vatandaşlar, Atatürk Orman Çiftliği, Tarım Kredi Kooperatifleri gibi kurumların uygun fiyatlarla sunduğu gıda ürünlerini platformumuz üzerinden rahatlıkla tedarik edebilmektedir.”

TIKLAYIN | PTT'nin 'ucuz' diye sattığı yağ, yüzde 21 daha pahalı çıktı