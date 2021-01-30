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Ekonomi

PTT'nin 'ucuz' diye sattığı yağ, yüzde 21 daha pahalı çıktı

30 Ocak 2021 18:54

PTT’nin, Konya Sanayi Odası Başkanı Tahir Büyükhelvacıgil’in şirketinden temin ettiği yağı, bu şirketin kendi online sitesine göre yüzde 15 ila yüzde 20 arasında değişen oranda daha pahalı sattığı görüldü.

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