PTT'nin 'ucuz' diye sattığı yağ, yüzde 21 daha pahalı çıktı

Ayçiçeği yağına gelen rekor zamların ardından PTT devreye girerek, 'indirimli' yağ satışı yapacağını duyurdu. Kurum, PttAVM.com üzerinden ayçiçeği yağı da satıyor. Ancak PTT’nin, Konya Sanayi Odası Başkanı Tahir Büyükhelvacıgil’in şirketinden temin ettiği yağı, bu şirketin kendi online sitesine göre yüzde 15 ila yüzde 20 arasında değişen oranda daha pahalı satıyor.

ANKA'dan Bora Erdin'in haberine göre, PTT’nin indirimli olarak sattığı ayçiçeği yağlarının üreticisi olan Helvacızade Gıda İlaç Kimya Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi, aralık ayında resmi başvuru yaparak internet üzerinde kendi yağlarını satmaya başladı. Şirket www.yagsepetim.com sitesinin de sahibi ve buradan satış yapıyor. www.zade.com.tr ve yagsepetim.com isimli internet sitesindeki şirketin kendi üretimi olan 10 litrelik teneke ambalajdaki ayçiçeği yağı, 164,90 TL iken indirimli olarak 145,90TL’ye satılıyor. PTT’nin sitesinde ise aynı ürün satış fiyatı 194,90 TL görünüyor ve yüzde 9 indirim yapıldığı iddiası ile vatandaşa 176,89 TL’den satılıyor. Bu durumda bir vatandaş pttavm yerine üretici şirketin kendi sitesi üzerinden bu yağı satın alması durumunda 11 TL 99 kuruş daha karlı olacak. Bu fiyat farkı pttAVM’nin ürünü yüzde 21,24 daha pahalıya sattığı anlamına geliyor.

PttAVM.com üzerinden satışa çıkan Zade markalı bir litrelik ayçiçek yağının liste fiyatı 41,90 TL ve bu fiyattan yüzde 29 indirim yapılarak vatandaşa 29,90 TL’ye satılıyor. Ancak Zade firmasının bu ürünün kendi web sitesindeki liste fiyatı 38.90 TL. Firma bu fiyattan indirim yaparak tüketiciye 25.90 TL’den satıyor.