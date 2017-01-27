PTT memuru Apple'ın güvenlik açığını kapattırdı

Ankara PTT Genel Müdürlüğü Personeli Fatma Yılmaz, Apple'ın akıllı telefonu iPhone'un bir güvenlik açığını ortaya çıkardı.

iPhone 6s Plus kullanıcısı Yılmaz 'ın, Apple ile yaklaşık 1 yıl süren yazışmalar sonucunda bildirmiş olduğu açık kabul edildi ve Apple 17 Ocak 2017'de çıkardığı güncellemeyle iOS 10'daki sorunu düzeltti.

Apple'ın bir güvenlik açığını gideren ilk Türk olduğu belirtilen Yılmaz ve PTT'nin adı şirketin ilgili sayfasında şu satırlarla yer aldı:

"Springboard'da, hassas bilgiler içeren önbelleğe alınmış enstantanelerin Task Switcher'da görüntülenmesine neden olan bir sorun vardı. Bu sorun güncellenmiş enstantanelerin görüntülenmesiyle giderildi. CVE-2016-7759: Ankara Ptt Genel Müdürlüğü'nden Fatma Yılmaz"

"Rehberden silinen numaralar kayıtlı gözüküyordu"

Fatma Yılmaz'ın düzeltilmesini sağladığı açık, telefona kaydedilip hiç arama yapılmadan silinen bir kişinin kayıtlıymış gibi arama ekranında çıkması üzerine.

Yılmaz, konuyu şu ifadelerle açıkladı:

"iPhone 6s Plus kullanıcısıyım, bir müddet kullandıktan sonra arama ekranında mevcut olmayan bir veriyi gösterdiğini fark ettim. Telefonuma kaydedip, arama yapmadan veya mesaj atmadan sildiğim bir kişiyi sanki telefonda kayıtlıymış gibi arama ekranında gösteriyordu. Bunun sürekli hale gelmesiyle firmanın gerekli birimlerine sorun olduğuna dair mail attım, durum beni rahatsız etti ve bir güvenlik açığı olup olmadığını düşündüm.

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"Firma benden videolu anlatım istedi, bende video çekip gönderdim. Daha sonra yeni bir yazılım yüklediklerini ve sorunun gidip gitmediğini sordular ama durum devam ettiğinden gitmediğini söyledim. Sonra yine bir irtibatta bulunduk, bu süreç bir yıl kadar sürdü ve iOS 10 güncellemesiyle sorun ortadan kalktı.

"Firmanın dünya genelinde ulaşılabilir bir listesi var, güvenlik açıklarının yamandığı ve bunu belirleyenlerin isimlerinin yazıldığı bir liste, orada kurumumla birlikte adımın geçtiğini gördüm. Gurur vericiydi, tabiki mutlu oldum ismimi görmekten, kurumumun adının da yazıyor olması beni onure etti ayrıca. İlk Türk kişi olarak kendi adımı listede görmem beni sevindirdi."