PSY'nin yeni şarkısı rekor kırdı

'Gangnam Style' adlı şarkısıyla büyük ilgi toplayan Güney Koreli şarkıcı PSY'nin yeni klibi 'Gentleman', video paylaşım sitesi Youtube'da izlenme rekoru kırdı.



Youtube'dan yapılan açıklamada, yayımlanmasının üzerinden 48 saatte 86 milyon izleyiciye ulaştığı belirtildi. Gentleman 24 saatte 20 milyon kez izlenerek, şarkıcı Justin Bieber'in 'Boyfriend' şarkısının rekorunu kırmış oldu.



PSY, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "40 saatte 51 milyon kez izlenmiş. Aman Tanrım" ifadesini kullandı.



PSY'nin Gangnam Style şarkısı, 1,5 milyardan fazla kişi tarafından izlenmişti.