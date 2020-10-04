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Psikiyatrist Prof. Dr. Arif Verimli'den Kırmızı Oda paylaşımı: Dümdüz doktorum ben, yumoş bir panda değilim

04 Ekim 2020 16:42

Psikiyatri kliniğinde doktorların ve onlara başvuran hastaların hayatları hikayeleştiren Kırmızı Oda dizisine ilişkin paylaşımda bulunan Psikiyatrist Prof. Dr. Arif Verimli, yaşadığı bir anı paylaştı. 'Kırmızı Oda'daki gibi' görüşme talep eden bir hastaya randevu verilmediğini söyleyen Verimli, "Doktorum ben, dümdüz doktorum. Yumoş bir panda değilim" dedi. 

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