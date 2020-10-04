Psikiyatrist Prof. Dr. Arif Verimli'den Kırmızı Oda paylaşımı: Dümdüz doktorum ben, yumoş bir panda değilim

Daha önce de dizi hakkında yorum yapan Psikiyatrist Prof. Dr. Arif Verimli, Kırmızı Oda’ya atıfta bulundu.

Verimli, şunları yazdı:

"Yirmi yıllık asistanım geçenlerde ısrarla arayarak o dizideki gibi görüşme yaparsam randevu alacağını söyleyen birine;

"Yok efendim, Hocamızın odası turuncu. Siz burada hayal kırıklığı yaşarsınız" deyip randevu vermemiş... Kız haklı. Ben panda mıyım önüme gelene sarılayım?

Hiçbir hasta bana ön koşul sunarak, özellikle de illa falanca kişi gibi görüşme yapılacak diyerek randevu alamaz ki vermemişiz. Doktorum ben, dümdüz Doktorum. Yumoş bir panda değilim. Kimseyle de alay etmedim. İyi geceler, güzel haftasonları herkese."

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