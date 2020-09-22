Psikiyatrist Arif Verimli, psikiyatri kliniğinde geçen dizide o detaya dikkat çekti!

Müge Anlı ile Tatlı Sert programında yer alan Psikiyatrist Prof. Dr. Arif Verimli psikiyatri kliniğinde doktorların ve onlara başvuran hastaların hayatları hikayeleştirildiği 'Kırmızı Oda' dizisinde başrol oyuncusu Binnur Kaya'nın mimikleri için yorum yaptı. Verimli, "Kırmızı Oda' Psikiyatri pratiğinin farkındalığı için güzel proje, Binnur Kaya muhteşem oyuncu, Gülseren Budayıcıoğlu'nu pek severim ama hastam bir şey anlatırken şu mimikleri yaparsam o görüşme/muayene omnipotensini ve yararını yitirebilir" dedi.

Omnipotens ne demek?

Omnipotens, inanç, mutlak kudret anlamına geliyor. İngilizce "Omnipotence" kelimesinden çevrilmiştir. Kelime anlamı olarak ise; Omnipotens: Her şeye gücü yetme, sınırsız güç ve potansiyele sahip olmanın kalitesidir. Tek tanrılı dinler genel olarak her şeye gücü yetmeyi yalnızca inançlarının tanrısına bağlar.